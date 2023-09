Zeker vijf doden bij overstromingen in Turkije

Twee van de slachtoffers kwamen dinsdagavond om in Istanboel, de grootste stad van het land. Twaalf andere mensen raakten gewond, blijkt uit een balans die door de gouverneur is bekendgemaakt. Er vielen ook drie doden in de provincie Kirklareli, aan de Griekse en Bulgaarse grens. Daar zijn nog eens drie mensen vermist.

De storm die dinsdagnacht woedde, zette een metrostation in Istanboel gedeeltelijk onder water. Ook moesten verschillende mensen uit een stadsbibliotheek in veiligheid gebracht worden nadat er water in het gebouw was gekomen.

De hevige regenval volgt op een droge zomer met hitterecords. Het waterpeil staat op het laagste niveau sinds 2014 in Istanboel.

© EPA-EFE

