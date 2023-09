Bij kinderdagverblijf Charlotje in Hasselt bleef vorige donderdag een poortje openstaan. De verantwoordelijke medewerker gaf zijn ontslag, waardoor de crèche noodgedwongen moest sluiten. — © Serge Minten

Hasselt/Tongeren

Het openstaande poortje in kinderdagverblijf Charlotje in Hasselt roept akelige herinneringen op bij zaakvoerder Geert Derwael. In 2019 vergat een medewerker van zijn Tongerse crèche Juul ook al een poortje te sluiten. Toen belandde een kind op straat. “Vanaf nu wordt er niet meer buiten gewandeld.”