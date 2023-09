Politie Kempenland neemt acht steps in beslag: snelheden tot 50 km/uur

Leopoldsburg/Hechtel-Eksel/Peer

De lokale politie Kempenland organiseerde dinsdag op hun grondgebied een actie in samenwerking met de mensen van de wijkpolitie en het overlastteam. Daarbij werden onder meer acht steps in beslag genomen die snelheden haalden van 45 à 50 km/uur.

De controles vonden plaats op verschillende plaatsen. Zo controleerden de agenten onder meer op het achterlaten van zwerfvuil in het centrum van Leopoldsburg, overlast in de omgeving van het station of de verkeersveiligheid, zoals in de Groenstraat in Hechtel-Eksel. Op deze laatste locatie mocht een onverantwoorde chauffeur onmiddellijk zijn rijbewijs voor twee weken afgeven.

Cannabis

Aan het station van Leopoldsburg werd dan weer een pv opgesteld voor drugsbezit en het invoeren van verdovende middelen. In de buurten waar veel mensen durven rondhangen werd iemand betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis.

Maar vooral de inbeslagname van acht steps valt op. De politie controleerde de gebruikers die regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Acht steppers haalden snelheden van 45 à 50 km/uur en moesten hun gemotoriseerde tweewieler meteen inleveren.