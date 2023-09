Wie wint de Masters van het HBVL-jeugdsterrencircuit in Tenniscentrum Alken?

Met de Masters in Tenniscentrum Alken zetten we in het weekend van 9 en 10 september een punt achter de 31ste editie van het HBVL-Jeugdsterrencircuit. Met maar liefst 3.945 deelnemers is ons circuit wederom het grootste van Vlaanderen en daar zijn we best trots op.

Ook de 72 geselecteerden mogen fier zijn dat ze een plaatsje konden veroveren op de Masters. De winnaars roepen wij uit tot Limburgs kampioen. Het niveau van het jeugdsterrencircuit is best hoog want afgelopen weekend speelden Vik Vandepoel, Victoria Tavernier en Elise Vandeweyer de finale van het Vlaams kampioenschap. Lio Peeters, Victoria Tavernier en Elise Vandeweyer spelen dit weekend het Belgisch kampioenschap. Ook op de Masters zijn ze van de partij.

Dit jaar stonden er 36 jeugdtoernooien op onze affiche. Gemiddeld namen er 105 spelers deel per toernooi. Met 269 inschrijvingen schoot Tenkie Park de hoofdvogel af dit seizoen. We organiseerden ook voor de tweede keer een HBVL-Jeugdpadelcup. Daar noteerden we 151 deelnemers. Dit circuit staat nog in zijn kinderschoenen en padel bij de jeugd moet nog groeien.

Alle finalisten van Tenkie Park. — © Serge Minten

Spaarkaart

Nieuw dit jaar was onze digitale spaarkaart. Op ieder toernooi kreeg je een code. Naargelang het aantal verzamelde codes krijgt iedere speler één extra prijs. Met dank aan onze hoofdsponsor, textielgroothandel Benjo. De familie Borzée is al 31 jaar onze trouwe sponsor. Opgelet, de prijzen van de spaarkaart kunnen enkel op zondag 10 september worden afgehaald in Tenniscentrum Alken tussen 10 en 16 uur.

De Masters beginnen op zaterdag 9 september om 10 uur. De eerste van de eindrangschikking speelt tegen de vierde en de tweede tegen de derde. Op zondag 10 september spelen de winnaars en de verliezers tegen elkaar. Omstreeks 16 uur sluiten we af met een prijsuitreiking. Het verslag en foto’s van alle finalisten per reeks publiceren we op hbvl.be en in de papieren krant.

Alle verdere info zoals verslagen, rangschikking en speelschema kan je hier terugvinden.