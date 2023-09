De 10 populairste bedrijfswagens van het moment

De fiscale voorschriften met betrekking tot bedrijfsauto’s zijn recent bijgestuurd, wat zich onder andere vertaalt in de verminderde vraag naar diesel- en benzinewagens. Navigeer met ons mee door het landschap van de bedrijfswagen: dit zijn de 10 populairste auto’s die onze wegen veroveren.

Plug-inhybride verovert podiumplaats

Glansrijke overwinning voor de BMW X1 plug-inhybride. Ja, je ziet het goed, anno 2023 staat er nog steeds geen volledig elektrische wagen op nummer één. Toch is de ereplaats verdiend, want deze hybride wagen scoort bijzonder goed wanneer het aankomt op een lage CO2-uitstoot. Ook de carrosserievorm van deze BMW – een ruime SUV – de moderne technologieën en het interieurdesign verklaren de immense populariteit.

Het elektrische peloton

We kunnen het alleen maar toejuichen: de vier achtervolgers zijn wél volledig elektrisch aangedreven. Het is een spannende race, want de nummer twee, de Volkswagen iD.4, haalt het maar nipt van de Tesla Model Y, die met het brons gaat lopen. Op plaats vier strandt vervolgens de Volvo XC40, gevolgd door de BMW iX1.

Het zwarte schaap van de bedrijfswagens

De top vijf zag er veelbelovend uit, maar met de BMW 1-serie op de zesde plaats wordt de stekkerauto-tendens verbroken. En dat is enigszins verrassend omdat de huidige fiscale regelingen bedrijfswagens met een vervuilende verbrandingsmotor minder aantrekkelijk maken. Tussen al die groene voertuigen is de BMW 1-serie dus een vreemde eend in de bijt.

Populaire plug-ins

Plaats zeven en acht worden ingenomen door twee plug-inhybrides – of PHEV’s, plug-in hybrid electric vehicles – van het merk Audi: de A3 Sportback en Q3 Sportback. Deze modellen zijn vooral geliefd om hun atletische uiterlijk. Die sportieve styling draagt wellicht bij aan hun hoge ranking op de bedrijfswagenlijst.

Twee verbrandingsmotors in de eindsprint

De achterhoede bestaat uit de Audi A3 Sportback, de minder milieuvriendelijke variant van de nummer zeven, en de BMW X1, het zwakkere broertje van de topfavoriet. Ondanks hun ecologische nadelen, zijn deze auto’s nog steeds erg aantrekkelijk. Ze sluiten dan ook met veel trots de top tien af.

Met zeven stekkerauto’s in de top tien, waarvan vier volledig elektrisch en drie plug-inhybrides, ziet de toekomst er behoorlijk rooskleurig uit. Naar verwachting zal de elektrische trend zich de komende jaren verder ontwikkelen, want sinds 1 juli 2023 worden CO2-uitstotende bedrijfswagens fiscaal bestraft.

Niet alleen benzine- en dieselauto’s zullen dus geleidelijk van het toneel verdwijnen, ook het aantal plug-inhybrides zal afzwakken. PHEV’s zijn namelijk eveneens minder interessant voor de werkgever: sinds 1 januari 2023 zijn de brandstoffen voor dit soort auto’s niet langer voor 100%, maar slechts voor de helft, aftrekbaar. Kortom, de weg ligt nu volledig open voor de elektrische wagen!

Bron: Jobat.be