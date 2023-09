Priester Rik wordt 102 en doet nog elke dag de mis

Deze week is hij 102 geworden, maar dat weerhoudt priester Rik Royackers uit Sint-Truiden er niet van om nog elke dag de mis te doen voor de zusters Augustinessen in Sint-Truiden. “Officieel ben ik al van 1992 met pensioen. Maar als priester ben je dat natuurlijk nooit helemaal.”

Rik Royackers is in 1921 geboren in Neerpelt. “Een leerkracht vertelde aan mijn vader dat hij mij best naar het college kon sturen”, vertelt de priester. “Hij zei dat er in mij een pastoor zat. En hij heeft inderdaad gelijk gekregen: ik ben effectief priester geworden. Met veel overtuiging. Het was ook een kans om te studeren. Want ik was de oudste van tien kinderen. Ik heb de kans met twee handen gegrepen.”

Rik ruilde Neerpelt in voor het seminarie in Luik. “In 1947 hebben ze mij dan tot priester gewijd. Ik ben dus dit jaar niet alleen 102 geworden, ik ben ook nog eens meer dan 75 jaar actief als priester. Eerst was ik vooral leerkracht, maar tussen 1972 en 1992 had ik met Spalbeek bij Hasselt een eigen parochie. In 1992 mocht ik dan officieel met pensioen. Toch ben ik in Stevoort mijn collega-priester en goede vriend Eddy Belet gaan helpen. Intussen woon ik in Home Elisabeth in Sint-Truiden.”

Roeping

Maar met pensioen is de priester nog niet. “Ik ga elke dag naar de mis bij de Augustinessen. Ik ben wel niet altijd de voorganger, ik zit steeds in het gewaad aan het altaar, als priester. Maar als mijn collega niet kan, ga ik wel voor. Tussendoor doen we ook vieringen in Home Elisabeth. Ja, ik doe het nog steeds even graag.”

Priester Rik Royackers heeft al zijn negen jongere broers en zussen overleefd. Hij is de enige van het hele gezin die overblijft. Of ze mij hier beneden vergeten zijn? Ik denk het niet”, lacht priester Rik samen met zijn collega Eddy Belet. “Ze willen mij hierboven waarschijnlijk gewoon nog wat langer aan het werk houden.”De 102-jarige heeft nog één wens: “Ik bid nog regelmatig voor priesterroepingen. Ik zou het mooi vinden als er ook nog een roeping kwam in onze eigen familie. Ik hoop dat ik dat nog mag meemaken. Want we hebben jonge pastoors nodig.”