Prijs van suiker stijgt naar recordhoogte

De prijs van suiker is gestegen naar het hoogste niveau in ruim tien jaar, nadat een belangrijke handelaar in de grondstof nieuwe tekorten verwacht.

Suikerhandelaar Alvean gaat uit van nieuwe tekorten dit jaar. India - de op één na grootste producent wereldwijd van suiker - zal wellicht door het extreme weer niet exporteren. Wereldwijde voorraden zullen wellicht verder dalen.

In een reactie op de uitspraken steeg de prijs van ruwe suiker dinsdag op de New Yorkse termijnmarkt met meer dan 4 procent tot 26,94 dollarcent per pond. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2011.