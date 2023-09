Nieuwe kandidaten van ‘De Verraders’ bekendgemaakt: twintig BV’s spelen het spel mee

Vanaf zondag doen twintig bekende Vlamingen mee aan een nieuw seizoen van De verraders. Drie onder hen kruipen ook effectief in de rol van verrader en proberen het spel te saboteren. Is het voetbalanalist Imke Courtois? Acteur Andy Peelman? Of misschien één van de Limburgers: Hans van Alphen of Bart Appeltans?

Bart Appeltans, architect

“Ik denk dat veel mensen mij zien als een grappige, naïeve Limburger, maar ik kan heel goed mensen lezen. Dat moet ik in mijn job ook kunnen. Onderschat mij niet. Het is een spel en als het er hard aan toe zal moeten gaan, dan zal het hard zijn.”

Hans Van Alphen, ex-atleet

“Als tienkamper moet je veelzijdig zijn en je constant aanpassen. Je moet je kunnen opladen en ontladen en dat is hier ook belangrijk. Niemand kan 24 op 24 uur mentaal super alert zijn. In de sport heb ik geleerd om bepaalde zaken naast me neer te leggen als ik er niets aan kan doen.”

Imke Courtois, voetbalanaliste

“Ik hoop dat iedereen het spel speelt. Of ik een verrader kan zijn? Ik ga zelf graag op zoek. En ik zou het heel moeilijk vinden, mocht ik een veilige haven voor iemand zijn en die persoon dezelfde nacht genadeloos afmaken.”

Sarah Puttemans, influencer

“Ik merk dat veel mensen een soort van vertrouwen vinden in mij, maar ik denk dat ik dat makkelijk kan omschakelen. Het vertrouwen misbruiken, ja. Ik denk dat het heftig gaat worden. Het lijkt me belangrijk om alles wat verdacht is, op te schrijven.”

Liliane Saint-Pierre, zangeres

“Ik ben een verlegen meisje, maar mijn rechtvaardigheidsgevoel is sterk. Ik kan absoluut niet tegen onrecht en daarom vind ik dit een ongelofelijke uitdaging. Ik heb een eigenzinnig kantje: ik volg niet klakkeloos wat iemand mij voor de neus houdt. Zo sta ik in het leven en zo ga ik dat ook in het spel doen. Of dat een goede strategie is, laat ik in het midden.”

Véronique De Kock, presentatrice en model

“Het is lang geleden dat ik kriebels voor een tv-programma heb gevoeld. Of ik een goede verrader zou zijn? Als je die rol toebedeeld krijgt, dan is dat 24 uur op 24. Liever zou ik als bondgenoot willen achterhalen wie een verrader is. Ik wil inschatten hoe slim ik ben om iemand te ontmaskeren.”

Franky De Smet-Van Damme, zanger Channel Zero

“Bij het allereerste spel was ik al nerveuzer dan ik had ingeschat. Dat was een goede les. Ik ben iemand die gaat voor iets als hij erin duikt. En natuurlijk is de grote vraag: kan ik dat volledig doen slagen? Als je verrader bent, dan moet je je eigenheid volledig overboord gooien.”

Celine Van Ouytsel, ex-Miss België

“Ik ben van nature wantrouwig en voorzichtig. Horen, zien en zwijgen: dat heb ik geleerd, dus dat doe ik. Eenmaal ik iemand kan vertrouwen, geef ik mij wel helemaal. Maar dat is gevaarlijk, want we zitten in een spel. Eigenlijk mag ik gewoon niemand vertrouwen.”

Guy T’sjoen, professor endocrinologie

“In welke rol ik ook zal zitten, ik ga hier sowieso als bondgenoot proberen een diagnose te stellen. In die zin dat ik zal observeren en alle puzzelstukjes naast elkaar zal leggen. Daar probeer ik dan een verhaal van te maken. Aan de ronde tafel ga ik me concentreren op mijn ademhaling. Vier tellen in, vier tellen uit.”

Bert Haelvoet, acteur

“Ik heb me bewust niet voorbereid. Ik heb wel het eerste seizoen bekeken en daar lessen uit getrokken. Ik heb al een paar rollen gespeeld als slechterik en eenmaal je daarin zit, word je nog meer getypecast als bandiet. Dat is in dit geval niet echt voordelig. Ik denk dat ik het serieus zal mogen uitleggen, ook mocht ik bondgenoot zijn.”

Jelle Beeckman, kok

“Als kind was ik tijdens een spelletje verstoppertje liever degene die zocht dan degene die zich verstopte. Het moment aan de ronde tafel waarop de verraders worden aangeduid: dat geeft me het gevoel van een mondeling examen waar alles van afhangt.”

Charlotte Van Brabander, pokerspeelster

“Ik ben een pokerspeler en mensen denken dat ik daardoor goed kan bluffen. Ik hoorde al vaak: jij zou een goede verrader zijn. Ik denk dat ik nog een betere bondgenoot zou zijn, omdat ik mensen heel goed aanvoel en mimiek kan lezen. En een pact sluiten? Waarom niet.”

Walter De Donder, burgemeester

“Je weet nooit wie je kan vertrouwen. Sommige mensen zullen denken: hij is politiek actief en politici zijn leep. Die kan je niet altijd vertrouwen en zeggen niet altijd wat ze bedoelen. Dat zou weleens in mijn nadeel kunnen spelen.”

Klaasje Meijer, zangeres

“Ik heb al meteen gelogen op de eerste dag, vreselijk. Voor mij is dat een grens in het leven. Ik hou ervan als mensen rechtdoorzee zijn. Mijn vader is dominee en zei zelfs: Het is niet echt een ethisch verantwoord spel,he? Wat zou hij denken als hij kijkt?”

Martine Jonckheere, actrice

“Ik ben superenthousiast. Ook als het verkeerd zou aflopen, dat is het lot. Maar ik zit nu al met een dilemma, want ik haat mensen die liegen. Ik zou het niet kunnen. Maar het is een spel en ik zit erin, dus so be it.”

Nora Gharib, televisiegezicht

“Ik merk dat mensen me onderschatten omdat ik altijd heel lief ben. Maar dat betekent niet dat ik naïef of minder aandachtig ben. Ik kan scherp zijn en geloof niet meer zomaar alles. Ik ga voor dit spel echt in een acteerrol kruipen. Dat maakt het voor mij een stuk makkelijker.”

Aagje Vanwalleghem, ex-turnster

“Verraders en turnsters, het heeft wel iets met elkaar gemeen. Je zet je zinnen op iets waarvoor al de rest moet wijken. Deelnemen is belangrijker dan winnen zeggen ze, maar dat is totaal niet correct. Natuurlijk wil je winnen. Je doet niet mee om gewoon deel te nemen. ”

Elodie Gabias, influencer

“Ik hou van spelletjes en zeker als er wat competitiviteit aan te pas komt. Dat drijft mensen tot het uiterste. Ik weet dat het psychologisch heel zwaar kan zijn en zál zijn als je er lang in zit. Ik ben echt en oprecht, dus hopelijk val ik niet door de mand.”

Andy Peelman, televisiegezicht

“Ik weet niet of mijn achtergrond als politieman in mijn voordeel zal spelen. Maar in alle eerlijkheid: ik zou ver gaan om de overwinning in de wacht te slepen. Ik geloof dat ik mensen om de tuin kan leiden. Dat is het spel. Ik ga geen vrienden maken hier.”

Hendrik Vos, politicoloog

“Ik ben bezig met Europese politiek, daarom ken ik wel iets van bedrog, listen en dolken in de rug. Ik ben een chaoot en misschien doet mij dat iets minder verdacht lijken. Laat mij maar een verrader zijn. Ik ga er het beste van maken dan. List en bedrog, ik zal het dan allemaal doen.”

Vincent Fierens en Loïc Van Impe als host

In De verraders: de ronde tafel gaat Vincent Fierens dieper in op de aflevering. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen. Er komen ook experten langs. Kan een leugenexpert zien welke BV liegt? Waar De verraders stopt, gaat Het uur van de waarheid door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert intussen een maaltijd.

‘De verraders’, vanaf zondag 17 september om 19.55 uur bij VTM