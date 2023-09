Overleden persoon aangetroffen op Maaspromenade Maastricht

Voorbijgangers hebben woensdagochtend op de Maaspromenade in het centrum van Maastricht een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft het gebied afgezet voor onderzoek.

De politie werd in de ochtend gewaarschuwd dat er iemand op de promenade lag, ter hoogte van rederij Stiphout. Reanimatie door toegesnelde agenten mocht niet meer baten.

De politie is een onderzoek begonnen naar de doodsoorzaak. Daarover kan een politiewoordvoerder op dit moment nog geen verdere uitspraken doen. Ook over de identiteit van de overledene is nog niets bekend.