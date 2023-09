Zes jaar cel voor meester Peter die ‘knuffelmeisjes’ aanrandde in de klas, directrice volledig vrijgesproken

De rechtbank in Turnhout heeft meester Peter T. uit Schorvoort (Turnhout) veroordeeld tot een celstraf van zes jaar effectief voor jarenlange seksuele aanrandingen in zijn klaslokaal. Hij wordt ontzet uit verschillende rechten, zo krijgt hij twintig jaar verbod op een ambt in het onderwijs. Voormalig schooldirectrice Lut V. wordt volledig vrijgesproken voor schuldig verzuim.

Het parket had acht jaar cel geëist voor ‘Meester Peter’ en één jaar voor directrice Lut V. Het parket vroeg eveneens om Peter T. onmiddellijk aan te houden, maar de rechter ging daar niet op in. Directrice Lut V. werd door het parket vervolgd voor schuldig verzuim. De rechtbank sprak haar woensdag vrij.

Knuffelmeisjes

Jaar na jaar koos Peter een tweetal lieve, flinke ‘knuffelmeisjes’ uit op wie hij zich focuste. Het onderzoek stelde zestien slachtoffertjes vast, die allemaal gelijkaardige getuigenissen aflegden. Het oudste slachtoffer verklaarde dat ze in 1991 door de populaire leraar werd aangerand, en zelfs verkracht.

Na de getuigenis van I. in juli 2021, die haar ouders vertelde over de aanranding een paar jaar eerder bij Peter in de klas, ging de politie over tot een huiszoeking bij de man thuis in Schorvoort. Tijdens de huiszoeking werden in een map met gewiste documenten ook twee kinderpornografische foto’s aangetroffen.

Later meer