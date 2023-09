Welpen van beroemde doodgeschoten beer teruggevonden in Italië

De twee welpen van de berin die vorige week werd doodgeschoten in Italië, zijn teruggevonden. Dat bevestigt het Nationaal Park van de Abruzzen.

“We zijn opgelucht te kunnen melden dat de welpjes nog leven en weer samen zijn”, klinkt het op Facebook. De welpjes zouden gespot zijn met nachtkijkers terwijl ze van een appelboom aan het eten waren.

De berin Amarena, de moeder van de welpjes, was een lokale beroemdheid die in het verleden verschillende keren door Italiaanse dorpjes was gewandeld, al dan met haar kroost. Donderdag werd het dier echter levenloos aangetroffen met schotwonden aan de rand van een nationaal park.

De berin werd gedood door een man die zich bedreigd voelde, haar welpjes waren sindsdien spoorloos. Volgens het nationale park was er echter “geen enkele reden” om Amarena dood te schieten. Ze had vroeger weliswaar wat schade aangericht aan gewassen en vee, maar vormde nooit een gevaar voor mensen.

Er leven naar schatting zestig bruine beren in het Nationaal Park van de Abruzzen. Een paar jaar geleden waren dat er nog honderd.

© AP

© AP