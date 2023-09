Vlaams minister Diependaele: “Schrappen van gunstig btw-regime voor sloop en heropbouw is onverantwoord”

Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele is er niet te spreken over te spreken dat het gunstige btw-regime voor slopen en heropbouwen eind dit jaar afloopt. De N-VA-minister verwijt de Vivaldi-regering “onverantwoordelijk beleid” en vreest dat “veel Vlamingen hun project in de koelkast zullen steken” omdat de kosten vanaf 1 januari 2024 fors zullen stijgen.