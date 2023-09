De tijd dringt: deze transfers hopen onze eersteklassers vandaag nog af te ronden

AA Gent: Behoudens gekke aanbiedingen of plotse opportuniteiten, gebeurt er niets meer. De kern is niet heel breed maar er wordt gewaakt over het budget en dat laat amper nog extra spelers toe

Anderlecht: Paars-wit stuntte in het slot van de mercato nog door Kasper Schmeichel binnen te halen, al is de honger nog niet gestild. Anderlecht onderhandelt op de laatste dag van de mercato ook nog met Thorgan Hazard, die zou overkomen van Dortmund. Ook met Oussama Idrissi (ex-Sevilla) wordt gesproken. Daar is de deadline minder van belang aangezien hij transfervrij is.

Thorgan Hazard. — © Getty Images

Cercle Brugge: Bij Cercle zal er vandaag minder gebeuren dan vooraf gedacht doordat jongens als Daland, Lopes en Decostere aan boord bleven. De Vereniging hoopt vandaag wel nog een vervanger voor Ayase Ueda aan te trekken.

Club Brugge: Blauw-zwart maakte zelf al formeel bekend dat er geen inkomende transfers meer zouden gebeuren.

KV Mechelen: De terugkeer van Elias Cobbaut was het laatste inkomend wapenfeit van KV Mechelen.

Union: Union heft geen plannen meer. Het gevoel is dat de kern sterk genoeg is om op drie fronten mee te strijden.

Eupen: Eupen heeft vandaag geen inkomende transferplannen meer.

Antwerp: Antwerp haalde linksachter Owen Wijndal net op tijd binnen om hem in te schrijven voor de Europese lijst en plant vandaag geen inkomende transfers meer.

KRC Genk: KRC Genk haalde deze week met Zakaria El Ouahdi en Andi Zeqiri nog twee spelers binnen. Dat waren in principe de laatste transfers.

Sint-Truiden: STVV hoopt vandaag nog wat scorend vermogen toe te voegen aan zijn kern. Het rekent daarvoor op de komst van Benito Raman (Anderlecht).

Benito Raman. — © Isosport

RWDM: De promovendus hoopt vandaag nog een speler voor de flank binnen te halen. De komst van Jeff Reine-Adelaide (Lyon) is niet meer dan een formaliteit. Ook de handtekeningen van Kayque, een middenvelder van Botafogo, en Mboup (Lyon) zijn al gezet.

OH Leuven: Gezien de wisselingen aan de top is het niet duidelijk of OHL vandaag nog iets van plan is.

Charleroi: Bij Charleroi voegden ze de laatste weken met Trebel, Dragsnes en Guiagon nog enkele ontbrekende profielen toe aan de kern. Tenzij er zich een opportuniteit voordoet op de markt, gaat Charleroi het met deze kern doen. Ze rekenen nog op de terugkeer van de geblesseerden Nkuba, Van Cleemput en Benbouali.

Standard: Standard toonde zich bedrijvig tijdens de laatste dagen van de mercato en heeft ook vandaag nog plannen. De huur van Kamal Sowah (Club Brugge) moet nog officieel worden afgerond. Daarnaast proberen de Rouches een terugkeer van Steven Alzate (Brighton) te forceren. Een akkoord is in de maak, de speler wordt in de loop van de voormiddag in Luik verwacht.

Steven Alzate. — © Isosport

Westerlo: Westerlo staat voorlaatste met de op één meest gepasseerde verdediging uit de competitie. De Kemphanen hopen vandaag nog op versterking voor hun defensie. Daarvoor rekenen ze op Emin Bayram, een 20-jarige verdediger van Galatasaray.

KV Kortrijk: Ook rode lantaarn Kortrijk kan nog wat extra defensieve stabiliteit gebruiken. De Kerels kijken naar Lucas Lissens van Anderlecht om hun verdediging vandaag nog een kwaliteitsinjectie te geven.