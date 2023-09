Olieprijzen op hoogste peil in tien maanden

De prijs van ruwe olie blijft ook woensdag noteren aan het hoogste peil in tien maanden, nadat Saudi-Arabië en Rusland beslisten respectievelijk de productie en uitvoer van olie te beperken.

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent - doorslaggevend voor de prijs aan de pomp bij ons - is woensdagochtend in de vroege handel 90,13 dollar waard. Dat is 9 cent meer dan dinsdag. En een vat Amerikaanse WTI-olie kost 86,78 dollar, ook iets meer dan de vorige dag.

Olie werd dinsdag fors duurder nadat Saudi-Arabië besliste om zijn productie nog drie maanden langer te beperken. Rusland op zijn beurt beperkt de uitvoer van ruwe olie tot eind dit jaar. De twee landen zijn de grootste spelers van de alliantie OPEC+. Gevreesd wordt dat de duurdere olie de inflatie een nieuwe opstoot zal bezorgen.