Moedige agent trotseert vlammenzee om bewoners te waarschuwen om te evacueren

De Amerikaanse agent Brittan Morgan heeft midden augustus zijn leven geriskeerd om dat van anderen te kunnen redden. Toen er een bosbrand losbrak in Spokane County stond Morgan in voor de evacuaties van bewoners. Hij trotseerde de vlammenzee om zeker te zijn dat hij iedereen had kunnen waarschuwen. Toen Morgane uiteindelijk een van de laatste bewoners vond, was hij enorm opgelucht: “Ik ben zo blij dat je nog leeft.” De brand maakte één dodelijk slachtoffer en verwoestte zeker 120 huizen.