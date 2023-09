US OPEN. Coole sensatie Ben Shelton tovert voor de ogen van Harry Potter-actrice Emma Watson, wat zit er in zijn hoed tegen Djokovic?

Ben Shelton legt de hoorn in de haak na een kort telefoontje waarin hij vertelde dat hij in de halve finales van de US Open staat. — © AP

De 20-jarige Amerikaan Ben Shelton (WTA 47) ontpopt zich tot publiekslieveling op de US Open en heeft alles om een mondiale superster te worden. Voor het Amerikaans onderonsje met zijn eveneens geliefde landgenoot Frances Tiafoe (WTA 10) zakte Harry Potter-actrice Emma Watson af naar het Arthur Ashe-stadion. Shelton vermaakte na zijn 6-2, 3-6, 7-6 (9/7), 6-2-zege het publiek met een originele viering en grapte over zijn confrontatie met Novak Djokovic in de halve finales. “Hij heeft 23 van dit soort tornooien gewonnen… of zoiets.”

Ben Shelton beleeft een droom en het Amerikaanse publiek geniet mee. De twintiger is pas 13 maanden prof, maar hij speelt nu al de halve finales van de US Open tegen Novak Djokovic nadat hij eerder de kwartfinales van de Australian Open bereikte. Een jaar geleden stond hij nog 165ste op de ATP-ranking, intussen is hij verzekerd van top 20 na de US Open. Uit het interview na zijn zege tegen Tiafoe sprak zijn eigen verwondering. “Tegen wie ik nu speel? Hij heeft 23 van dit soort tornooien gewonnen… of zoiets? Beter wordt het niet”, zegt Shelton.

Shelton heeft een sterke service en indrukwekkende forehand als wapens. Die laatste is te bewonderen in dit fantastisch punt tegen Tiafoe:

De “cool” druipt van Shelton af. Na zijn overwinning geen klassieke gebalde vuist of oerkreet, maar een origineel zegegebaar: Shelton pikte een virtuele telefoon op, gaf even mee wat hij net gepresteerd had en legde weer af:

Voor de Amerikaans affiche was schoon volk afgezakt naar het Arthur Ashe Stadium. In het publiek zagen we onder meer Emma Watson, de actrice die vooral bekend is van de Harry Potter-films:

De kwartfinale tussen Shelton en Tiafoe was historisch, want voor het eerst in vijftien jaar stonden twee zwarte Afrikanen tegenover elkaar in het Arthur Ashe Stadium, genoemd naar een tenniskampioen die vocht voor raciale gelijkheid. Zo voelde het voor Tiafoe ook een beetje als een overwinning die het sportieve oversteeg:

In het vrouwentornooi plaatste Karolina Muchova (WTA 10) zich voor haar eerste halve finale op de US Open. Ze versloeg de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 30) met 6-0 en 6-3. De 27-jarige Tsjechische neemt het donderdag op tegen thuisspeelster Coco Gauff (WTA 6) voor een plaats in de finale. Eerder dit jaar was Muchova nog verliezend finaliste op Roland Garros. op Flushing Meadows kwam ze nog nooit verder dan de laatste acht.