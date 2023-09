Mobiele telefoon met bom ontploft in gezicht van Russische generaal bij liquidatiepoging

Een Russische generaal is ernstig gewond geraakt nadat een mobiele telefoon in zijn gezicht ontplofte. Lokale bronnen melden dat het gaat om een mislukte moordaanslag door de Oekraïense veiligheidsdienst.

De aanslag vond plaats in het huis van generaal Yuri Afanesevskii. Hij zou een mobiele telefoon waar explosieven in verstopt zaten, overhandigd hebben gekregen. Zodra hij het toestel aanzette, ontplofte deze in zijn gezicht. Hij zou ernstige verwondingen hebben opgelopen aan zijn hoofd, nek en buik, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Dat melden bronnen bij de veiligheidsdiensten aan RBC-Oekraïne. De 21-jarige zoon van de generaal raakte ook gewond bij de aanval. Het Russische staatspersbureau Tass meldt dat de jongen drie vingers verloren zou hebben.

De Russen zelf melden dat het allemaal wel meevalt. Volgens Tass is de generaal “levend en wel”. Bronnen zouden tegen lokale media hebben gezegd dat het om een moordaanslag gaat, georganiseerd door de Oekraïense geheime dienst. Een vrouw die de mobiele telefoon overhandigd zou hebben, zou gearresteerd zijn en bekend hebben.