Rusland bedekt vliegtuigen met autobanden, “mogelijk bescherming tegen Oekraïense drones”

Op satellietbeelden van de luchtmachtbasis van Engels, op zo’n 650 kilometer van de Oekraïense grens, is te zien hoe twee Tu-95 bommenwerpers op het tarmac staan, bedekt met autobanden op beide vleugels en het centrale gedeelte van de romp.

Het is niet duidelijk waarom dat gebeurt, maar volgens Amerikaanse analisten gaat het mogelijk om een halfslachtige poging om de toestellen te beschermen tegen Oekraïense drone-aanvallen. “Het ziet er onnozel uit, maar ze doen blijkbaar een poging om de vliegtuigen – die anders makkelijke doelwitten zijn – te beschermen”, zegt Francisco Serra-Martins van dronefabrikant One Way Aerospace, wiens drones gebruikt worden door het Oekraïense leger. “Of het helpt, is afhankelijk van welke springlading gebruikt wordt op de raket of drone. Als het gaat om een ontploffing boven het toestel, kunnen de banden helpen bij het beperken van de schade door de gefragmenteerde explosieven.”

Het kan ook gaan om een poging om de vliegtuigen visueel minder herkenbaar te maken, met name ’s nachts. “De banden verminderen de thermische signatuur van de toestellen misschien, maar ze zullen nog steeds herkenbaar zijn door infraroodcamera’s”, aldus Serra-Martins.

© Maxar Technologies