22 jaar cel voor oud-leider Proud Boys, zwaarste straf tot nu toe voor bestorming Capitool: “Sorry voor het leed”

De voormalige leider van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys, Enrique Tarrio, is dinsdag veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor opruiende samenzwering en het leiden van een mislukt complot om de machtsoverdracht van Donald Trump naar Joe Biden te voorkomen. Het is de langste straf die is uitgesproken voor de aanslag op het Capitool in Washington op 6 januari 2021.

In tegenstelling tot de andere verdachten die samen met hem werden veroordeeld, was Enrique Tarrio, tegen wie de aanklager 33 jaar gevangenisstraf had geëist, niet in Washington op die noodlottige dag. Maar rechter Timothy Kelly vond dat Tarrio, gemotiveerd door een revolutionaire geestdrift, “de ultieme leider was” van de samenzwering om het parlement te verhinderen de Democraat Joe Biden uit te roepen als winnaar van de presidentsverkiezingen ten koste van de zittende Republikeinse president Donald Trump.

Tarrio werd twee dagen voor de bestorming gearresteerd in Washington voor het verbranden van een Black Lives Matter-spandoek van een kerk in DC en het illegaal meenemen van geweermagazijnen met hoge capaciteit in het district, en hij werd door een rechter bevolen om de stad te verlaten.

Rechter Kelly zei dat Tarrio weliswaar niet aanwezig was op het Capitool tijdens de aanval, maar dat de leider van de Proud Boys “een buitenproportionele invloed had op de gebeurtenissen van die dag” en die hielp organiseren.

Nog Proud Boys in cel

Tarrio koos volgens de aanklagers na zijn arrestatie in januari 2021 Joseph Biggs en Ethan Nordean om de groep in zijn plaats te leiden, en stond tijdens de bestorming in contact met zijn medebeklaagden. Vorige week werd Biggs veroordeeld tot 17 jaar cel, Nordean tot 18 jaar en een derde lokale Proud Boys-leider, Zachary Rehl, tot 15 jaar celstraf voor hun aandeel in de samenzwering.

Dominic Pezzola sloeg met een schild van de oproerpolitie een ruit in van het parlementsgebouw. — © AP

Proud Boys-lid Dominic Pezzola kreeg dan weer 10 jaar gevangenisstraf voor onder meer het aanvallen van een politieagent, het stelen van een politieschild en de vernieling van overheidsbezit. Hij sloeg met een schild van de oproerpolitie een ruit in van het parlementsgebouw waardoor de eerste relschoppers het gebouw konden betreden terwijl de Congresleden geëvacueerd werden.

Volgens de aanklagers bevonden de Proud Boys zich vooraan in de menigte en braken ze door barrières, rijen van politieagenten en ruiten heen om relschoppers binnen te laten. Zo speelden ze een “absoluut cruciale” rol in het binnendringen van het Capitool. Hun acties waren bovendien een direct gevolg van het complot en de planning van Tarrio. Hij en enkele van zijn medestanders zouden de bestorming op het Capitool door een honderdtal militieleden hebben gecoördineerd.

© AP

Een jury had in mei geoordeeld dat de Proud Boys-leiders zich schuldig maakten aan een ‘seditious conspiracy’, een samenzwering tot opruiing tegen de staat. De verdachten zagen zich volgens aanklagers als het “leger” van Trump.

Advocaten van Tarrio stelden dat de Proud Boys als zondebok zijn gebruikt. Zij stelden dat de bestorming van het Capitool geen geplande actie was, maar een onverwachte rel. De relschoppers zouden zijn opgezweept door Trump, die weigerde zijn nederlaag te erkennen en beweerde dat hij door fraude had verloren. In een toespraak op 6 januari 2021 vlakbij het Capitool maande hij zijn aanhangers aan om te “vechten”, waarna duizenden aanwezigen het gebouw bestormden.

© AP

Excuses

Voor hij zijn strafmaat aanhoorde, smeekte Tarrio – gekleed in een oranje overall – de rechter om mildheid. “Toon me alstublieft genade. Ik vraag u om mijn jaren in de veertig niet van me af te nemen.”

Tarrio verontschuldigde zich voor “de pijn en het leed” van 6 januari 2021. Hij prees ook de moed van de politieagenten. “Wat op 6 januari gebeurde was een nationale blamage”, zei Tarrio. “Ik denk niet dat wat die dag gebeurde acceptabel was.”

Naar eigen zeggen weet hij nu dat Trump van Biden verloor, en geeft hij zichzelf de schuld van de acties die leidden tot zijn opsluiting. Al legde hij ook uit waarom het volgens hem zover kwam: “Op 3 november 2020 gebeurde iets wat ik nooit verwacht had: mijn kandidaat verloor. Ik had het gevoel dat er iets van mij persoonlijk gestolen was. Elk mediakanaal waartoe ik me wendde, vertelde me dat ik gelijk had.”

Hij zei wel dat hij het geweld niet goedkeurde. “Ik ben geen politieke fanaat. Schade toebrengen of de uitkomst van de verkiezingen veranderen was niet mijn doel.”

© AP

Ook volgens zijn advocaat, die zich dinsdag hevig verzette tegen extra straffen voor terrorisme, was het niet Tarrio’s bedoeling om “de regering van de Verenigde Staten omver te werpen”. “Mijn cliënt is geen terrorist, hij is een dwalende patriot”, aldus Sabino Jauregui. “Dit is niet een of andere buitenlander die oorlog voert tegen de Verenigde Staten – hij dacht dat hij dit land, deze republiek, redde.”

Tarrio’s advocaten drongen aan op een milde straf en merkten daarbij op dat hij een geschiedenis heeft van meewerken met de autoriteiten. In 2021 raakte bekend dat Tarrio in 2012 politie-informant werd nadat hij beschuldigd was van fraude.

Signaal sturen

Rechter Kelly hield er dinsdag bij het bepalen van de strafmaat rekening mee dat Tarrio volgens hem geen echt berouw had getoond. Aanklagers hadden erop gewezen dat Tarrio zijn “machtige platform” gebruikt heeft om “herhaaldelijk en publiekelijk aan te geven dat hij geen spijt heeft over wat hij hielp laten gebeuren op 6 januari”. Tijdens de bestorming postte hij ook aanmoedigingen op sociale media, inclusief verwijzingen naar het revolutiejaar 1776.

De rechter achtte het nodig een sterk signaal te sturen. “Het kan niet opnieuw gebeuren.” Hij benadrukte de schade die aangericht was: 6 januari 2021 “brak onze voorheen ongebroken traditie van vreedzame machtsoverdracht” en het zal tijd kosten om dat te herstellen, aldus Kelly. “Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe belangrijk de vreedzame machtsoverdracht is.” De democratie “kan niet lang standhouden als de manier waarop we onze leiders verkiezen bedreigd wordt door geweld”.