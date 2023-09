Brits ministerie van Binnenlandse Zaken gaat Wagner uitroepen tot terreurorganisatie

De groep speelde een prominente rol bij de Russische invasie in Oekraïne sinds die van start ging in februari 2022.

Als het verbod eenmaal is aangenomen, zal het illegaal zijn om lid te zijn van de Wagnergroep of deze te steunen. De bezittingen van Wagner kunnen ook worden gecategoriseerd als terroristisch eigendom en in beslag worden genomen. Op bepaalde overtredingen van het verbod kan tot 14 jaar gevangenisstraf staan.

“Martelingen en barbaarse moorden”

De groep is op de lijst geplaatst na overweging van de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie en de dreiging die ze vormen voor Britse onderdanen in het buitenland, voegde het ministerie van Binnenlandse Zaken eraan toe.

“Wagner is een gewelddadige en destructieve organisatie die in het buitenland als militair werktuig van Vladimir Poetins Rusland heeft gefungeerd”, zei minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman.

“Terwijl het regime van Poetin beslist wat te doen met het monster dat het heeft gecreëerd, blijven de voortdurende destabiliserende activiteiten van Wagner alleen maar de politieke doelen van het Kremlin dienen”, aldus Braverman. “Het zijn gewoon terroristen, en dit verbod maakt dat duidelijk in de Britse wet. Wagner was betrokken bij plunderingen, martelingen en barbaarse moorden. Zijn activiteiten in Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika vormen een bedreiging voor de veiligheid in de wereld.”

Na dood van leider

Het verbod komt nadat Wagner-chef Jevgeni Prigozjin vorige maand omkwam bij een vliegtuigongeluk. Dat vond plaats precies twee maanden nadat Prigozjin een kortstondige gewapende opstand tegen de Russische militaire leiding had georganiseerd, die de grootste uitdaging vormde voor het gezag van president Vladimir Poetin in zijn 23-jarige bewind.