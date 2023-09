Manchester United meer dan 700 miljoen dollar gedaald op de beurs, twijfels over verkoop

Manchester United plc, het in New York genoteerde bedrijf van de Engelse profvoetbalclub, zag zijn beurswaarde dinsdag alleen al met meer dan 700 miljoen dollar kelderen, door berichten in de pers dat de verkoop van ManU was ingetrokken.

De Britse krant Daily Mail meldde in haar zondageditie dat de familie Glazer, de meerderheidsaandeelhouder van de club, had besloten om haar belang niet te verkopen, omdat ze de biedingen te laag vond.

Dinsdag daalde de groep, die genoteerd staat op de New York Stock Exchange, een van de twee belangrijkste beurzen in New York, met 18,22 procent in één dag, waardoor iets meer dan 700 miljoen dollar aan kapitalisatie verloren ging.

Het was de grootste koersdaling in één dag sinds de beursintroductie in 2012.

Glazers hopen op 10 miljard pond

Volgens de Britse pers hebben de twee potentiële kopers die nog in de running zijn, de oprichter en CEO van petrochemieconcern Ineos, Jim Ratcliffe, en sjeik Jassin Ben Hamad al-Thani, voorzitter van Qatar Islamic Bank (QIB), allebei een vergelijkbaar bod uitgebracht, waarbij de club wordt gewaardeerd op ongeveer 5 miljard pond, of ongeveer 6,3 miljard dollar.

Maar volgens de Daily Mail hoopten de Glazers op ongeveer 10 miljard pond om de controle te krijgen over ManU, waarin zij ongeveer twee derde van het kapitaal maar bijna alle stemrechten hebben. Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan de schatting van de meeste andere Britse media, die rond de 6 miljard pond ligt.