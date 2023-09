Antony uit Braziliaanse selectie gezet nadat ex-vriendin hem beschuldigt van geweld

De Braziliaanse voetbalbond (CBF) zei in een verklaring dat “om het vermoedelijke slachtoffer, de speler, het Braziliaanse nationale team en de CBF te beschermen” de spits geschorst is voor het begin van de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2026.

© REUTERS

De trainer van de Seleçao, Fernado Diniz, had Antony opgeroepen voor de duels tegen Bolivië op 8 september en tegen Peru op 12 september. Arsenal-aanvaller Gabriel Jesus neemt nu zijn plaats in.

De 23-jarige Antony Santos verdedigde zich maandag op zijn Instagram-account en zie dat hij het slachtoffer was van valse beschuldigingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavllin. “Ik kan rustig zeggen dat de beschuldigingen vals zijn en dat het bewijs dat al is geleverd en dat wat nog zal worden geleverd, bewijst dat ik onschuldig ben”, aldus de speler, die in 2022 deelnam aan het WK voetbal in Qatar.

In WhatsApp-berichten die maandag door de Braziliaanse pers zijn gepubliceerd, staan bedreigingen die Antony zou hebben geuit tegen zijn ex-vriendin. In een van de door lokale media geciteerde gesprekken beweert Antony’s ex-vriendin dat de aanvaller zich moet verontschuldigen voor het “schoppen en aanvallen”. Het antwoord is “sorry” in het volgende bericht.

Cavallin, die de zaak naar de politie van Sao Paulo heeft gebracht en ook een klacht heeft ingediend bij de politie van Manchester, is op een foto te zien met een hoofdwond. De vrouw beweert dat Antony haar meermaals aanviel, onder meer terwijl zij zwanger was. De politie van Greater Manchester verklaarde maandagavond dat een onderzoek aan de gang is om de omstandigheden rond de klacht uit te klaren.

Antony legde uit dat hun relatie “tumultueus was, met verbale beledigingen aan beide kanten”, maar beweert niettemin “nooit zijn toevlucht te hebben genomen tot fysieke agressie”.