Maandag verzamelden de Rode Duivels in Tubeke om de interlands tegen Azerbeidzjan en Estland voor te bereiden. Een dag eerder streek physial coach Bram Gielen al neer met de sportieve en medische staf in het Proximus Basecamp. “Zo’n bijeenkomst is nodig om de info van hun club te bestuderen“, zegt de Vlijtingenaar.