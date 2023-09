Beduidend minder zwart geld in amateurvoetbal: “De tijd dat je een keuken cadeau kreeg is voorbij”

Amateurvoetballers verdienen niet per sé minder dan vóór corona, ze krijgen wel beduidend minder zwart geld toegeschoven. Dat blijkt uit een exclusieve rondvraag van onze redactie bij spelers én clubleiders. Uitblinkers in de lagere voetbalreeksen strijken nog altijd enkele honderden euro’s per maand op (aan winstpremies en andere ‘onkostenvergoedingen’), maar “de tijd dat je een keuken ‘cadeau’ kreeg is voorbij.”