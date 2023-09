Wolvenwelpen gesignaleerd vlak bij bebouwde kom in Meeuwen: “Gebied dat jeugd intensief gebruikt”

In de omgeving van het verbindingspaadje tussen Broekkant en de Beemdstraat in de abeekvallei, een natuurgebied in Meeuwen vlak bij het centrum, werden de jonge wolven gespot. De melder contacteerde burgemeester Marco Goossens, die op zijn beurt ANB informeerde. Voor Goossens is het essentieel dat de veiligheid van de inwoners ten alle tijden gegarandeerd is: “Met ANB is besproken welke gerichte acties er kunnen worden genomen. Het gebied waar de welpen gespot zijn, grenst aan de bebouwde kom en er loopt een fiets- en voetpad. Dat wordt intensief gebruikt door onze schoolgaande jeugd.”

(lees verder onder de foto)

In de abeekvallei, op een voet- en fietspad tussen de Broekkant en Beemdstraat, werden de jonge wolven overdag gespot. — © roger dreesen

ANB bevestigde dat de Abeek een natuurverbinding is die door de wolven geregeld gebruikt wordt voor noord-zuidverplaatsingen binnen hun territorium. Binnen de Abeek liggen ook tal van ontoegankelijke zones die geschikt zijn voor de wolven als rustlocatie. In het verleden werden in deze zone verscheidene schadegevallen vastgesteld, wat bevestigt dat de wolven het natuurgebied frequent gebruiken.

Nieuwsgierig

Woordvoerder Jeroen Denaeghel van ANB: “Het gaat hier om jonge wolvenwelpen van 4,5 maanden oud die nog niet zelfstandig kunnen jagen. Op die leeftijd zijn ze nog erg nieuwsgierig en hebben ze nog niet de natuurlijke schuwheid van hun ouders. Zij komen daardoor gemakkelijker in beeld, maar zijn niet gevaarlijk. Indien de wolven problematisch gedrag zouden vertonen, wordt het protocol probleemwolven toegepast, maar daar is nu vooralsnog geen sprake van.”

Burgemeester Goossens roept op de wolven met rust te laten, hen niet te benaderen en zeker geen voedsel te geven. “ANB is gevraagd de beweging van de roedel heel nauwgezet op te volgen en tijdelijk extra toezicht te houden. Verder houden we contact met de buurt en de school.” (rdr)

Indien je de wolvenwelpen spot, kan je dit melden aan wolf@inbo.be. Wie meer informatie wil over de wolf kan ook terecht op www.oudsbergen.be/wolven