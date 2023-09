Mario Vandenbogaerde met plek in achtste finales beste Belg op Players Championship darts 21

Met een achtste finale is Mario Vandenbogaerde de beste landgenoot geworden op het Players Championship 21 darts (PDC/116.500), dat plaatsvond in het Engelse Barnsley.

De 50-jarige West-Vlaming versloeg achtereenvolgens de Ier William O’Connor (PDC 37) met 6-4, in een Belgisch duel Kim Huybrechts (PDC 30) met 6-2 en in de derde ronde de Duitser Florian Hempel (PDC 53) met 6-4. Voor een plaats in de kwartfinale nam hij het op tegen de Engelsman Ross Smith (PDC 17). Nadat de eerste twee legs werden gedeeld brak ‘Super Mario’ door de darts van zijn tegenstrever. Smith sloeg meteen terug en won de twee volgende spelletjes. De Ieperling kon niet meer door de darts breken van zijn opponent en moest met 6-5 het onderspit delven.

Antwerpenaar Brian Raman (PDC-85) gaf in de eerste ronde de Schot Jamie Clark (PDC 111) met 6-0 het nakijken, waarna hij diens landgenoot John Henderson (PDC 137) met 6-4 huiswaarts stuurde. Voor een plaats bij de laatste zestien was de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC 26) met 6-2 te sterk. Naast Kim Huybrechts bereikten ook Mike De Decker (PDC 42) en Robbie Knops (PDC 137) de tweede ronde, maar daarin eindigde het verhaal. Ronny Huybrechts (PDC 130) en Dimitri Van den Bergh (PDC 13) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De eindzege ging naar de Welshman Gerwyn Price (PDC 4), die in de finale de Duitse outsider Daniel Klose (PDC 126) met 8-6 versloeg.