Het kwik flirtte in Limburg met een tropische 31 graden deze namiddag en dat staat haaks op de regenzomer zoals veel thuisblijvers die hebben ervaren. Het contrast is zo groot dat wie kan, alles uit de kast haalt om er van te profiteren. Veel zomerbars zagen hun vergunning op 31 augustus verlopen. Niet zo bij pakweg een nieuwkomer als Alice Garden in Genk of een permanent buitenterras bij Westpunt in Hasselt.