Meest feministische punkgroep van zijn generatie, maar nu wordt frontman beschuldigd van seksueel misbruik

Dertien vrouwen beschuldigen Justin ‘Sane’ Geever, de zanger van de populaire punkgroep Anti-Flag, van seksueel misbruik. Opmerkelijk, want uitgerekend die groep heeft zich altijd geprofileerd als erg feministisch. “De ergste roofdieren hebben de beste camouflage”, zeggen zij in het magazine Rolling stone.

De populariteit van Anti-Flag was begin jaren 2000 erg groot in de punkwereld. Het was een snoeihard rockende band die onder andere op Pukkelpop wild tegen schenen schopte van de ten oorlog trekkende politiek, van wie het slecht voorhad met dieren en nog zoveel anderen. Maar ook: de meest feministische punkgroep van zijn generatie. Steeds opkomend voor vrouwenrechten, zelfs opbrengsten van één plaat schenkend aan slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Anti-Flag was de meest inclusieve aller punkbands, zeggen ook de vele mensen die het magazine Rolling stone interviewde voor het vernietigende artikel.

Want wat blijkt? Het gezicht van alles waar de band tot midden juli van dit jaar voor stond, de charismatische frontman Justin ‘Sane’ Geever, wordt er door dertien vrouwen van beschuldigd jarenlang helemaal niet gehandeld te hebben naar de idealen van zijn populaire groep. Hij zou hen seksueel misbruikt hebben. “The Punk-Rock Predator”, het punkroofdier, noemt het magazine hem.

Hotelkamer

Een van de vrouwen is Kristina Sarhadi, een gezondheidscoach uit New York. Zij herhaalt in het interview met Rolling stone de getuigenis die ze midden juli al deed in een podcast, vlak voor de groep Anti-Flag ermee stopte. Ze heeft het over een avondje uit in de herfst van 2010, toen zij 22 jaar was. Een avond waarop ze na een avond flirten met Gleever zijn minder fraaie kant te zien kreeg.

“Toen ik meeging naar zijn hotelkamer om naar een nieuw lied van de band te luisteren, deed hij de deur op slot en toen kwam het beest in hem naar boven.” Hij verkrachtte haar, getuigt Sarhadi. “Het duurde heel lang. Het was het ergste wat ik ooit meegemaakt heb. Ik kan niet benadrukken hoe gewelddadig hij was en hoe hard ik geloofde dat ik ging sterven. Dat hij me ging doden.”

“Wolf in schaapsvacht”

Meer dan tien jaar hield ze dat verhaal voor zich, tot ze enkele maanden geleden van mening veranderde en er wel over begon te praten. Toen ging het snel: eerst getuigde ze in een podcast, daarna stopte de band ondanks ontkenningen van Gleever zelf, en toen kwamen de bijkomende getuigenissen. Rolling stone meldt dat nog twaalf vrouwen met gelijkaardige zaken naar de redactie zijn gestapt. Stuk voor stuk bestempelen ze hem als een gevaarlijke hypocriet. “Een wolf in schaapsvacht”, zo noemt een van hen hem, die de man in 1997 leerde kennen toen ze 16 jaar was.

Sarhadi zegt zich te schamen. “Hij was de zanger die liedjes zong voor vrouwenrechten, voor inclusie en tegen verkrachting. Zij zijn de uitgesproken feministische band die zelfs een album uitbracht waarvan de opbrengst naar vrouwelijke slachtoffers van geweld gingen. Maar zelfs in de natuur hebben de ergste roofdieren de beste camouflage.”

Zelf wenste de zanger niet te reageren op de beschuldigingen. De ex-groepsleden van Anti-Flag deden dat wel. Zij hebben het over “een complete vertrouwensbreuk” en zeggen niet te begrijpen hoe hij zoiets heeft kunnen doen en geheim kon houden.