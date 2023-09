Video van horrorcrash zorgt voor ophef, maar gevallen triatlete verdedigt ploeggenote die haar in hekken reed: “Het spijt me, echt”

Ophef in de wereld van het triatlon. Tijdens de Super League Triathlon in Toulouse zorgde Alice Betto ervoor dat haar ploeggenote Nicole Van der Kaay zwaar ten val kwam. De Italiaanse kreeg veel haatreacties binnen omdat haar actie intentioneel leek, maar dat was het niet.

De beelden van de crash in de Franse wedstrijd zijn brutaal. Betto komt naast de Nieuw-Zeelandse gereden, raakt haar schouder en duwt Van der Kaay zo in de hekken. Op het eerste zich lijkt de Italiaanse zo de kansen van haar ploeggenote te willen fnuiken, met alle gevolgen van dien.

Van der Kaay probeerde verder te rijden, maar door een afgebroken ketting was dat geen optie. Er zat niks anders op dan af te stappen aangezien ze meer dan anderhalve minuut achter de leidsters in de wedstrijd zat. Een vuistregel in de Super League Triathlon. “Mijn wedstrijd kwam vroeger ten einde, maar ik heb niks gebroken buiten mijn hart”, aldus de Nieuw-Zeelandse.

Ze brak ook meteen een lans voor haar Italiaanse ploeggenote. “Die video toont niet alles. Dit was een ongeval. Spijtig genoeg kunnen valpartijen voorkomen. We staan opnieuw recht, likken onze worden en bereiden ons voor op de volgende race. Fouten kunnen gebeuren, wees lief voor elkaar.”

Betto was niet goed van de hele heisa. “Ik ben zeer triest over het accident”, zei ze op emotionele wijze in een video op sociale media. “Ik denk dat de video niet goed toont wat er precies gebeurde. We raakten elkaar en ik verloor de controle over mijn fiets. Het spijt me echt, voor alles, dit is nu eenmaal sport. Hopelijk doen we het de volgende keer beter.”