Poetin: “Westen installeerde etnische Jood als president van Oekraïne om verheerlijking van het nazisme te verdoezelen”

“De Westerse machten hebben de etnische Jood Volodimir Zelenski als president van Oekraïne geïnstalleerd om de verheerlijking van het nazisme te verdoezelen.” Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin dinsdag gezegd in een tv-interview.

In een poging om de oorlog in Oekraïne - steevast een “speciale militaire operatie” genoemd - te rechtvaardigen, beschuldigt Moskou de leiders van Kiev er al langer van een “neonazi-genocide” te plegen tegen de miljoenen Russischtaligen die in Oekraïne wonen. Iets wat door Kiev en de westerse bondgenoten wordt afgedaan als een “voorwendsel voor een annexatie-oorlog”.

En het was ook niet de eerste keer dat Poetin probeerde om de huidige regering van Oekraïne te associëren met de massamoord op Oekraïense Joden in de Tweede Wereldoorlog door de nazi-Duitse bezetters van Sovjet-Oekraïne en hun lokale collaborateurs.

Zelenski, die zelf Russisch spreekt en in 2019 democratisch werd gekozen, heeft eerder al verklaard dat enkele broers van zijn grootvader omgekomen zijn tijdens de Holocaust en heeft de Russische beschuldigingen dat hij neonazi’s in zijn land zou hebben gesteund, herhaaldelijk ontkend.

In het nieuwe interview verklaarde Poetin het volgende tegen de Russische tv-reporter Pavel Zarubin: “De Westerse machten hebben iemand aan het hoofd van het moderne Oekraïne geplaatst. Een etnische Jood. En daardoor lijken ze naar mijn mening de antimenselijke essentie te verdoezelen die de basis vormt van de moderne Oekraïense staat. Dat maakt deze hele situatie uiterst weerzinwekkend. Een etnische Jood die de verheerlijking van het nazisme verdoezelt en zo de slachtoffers van de Holocaust in Oekraïne in de vergeetput duwt. Het gaat hier om de uitroeiing van anderhalf miljoen mensen.”

“Zelf weerzinwekkend”

Als reactie op de verklaringen van Poetin antwoordde Zelenski’s adviseur Mychailo Podolyak “dat Poetin zelf weerzinwekkend was”. “Walgelijk is het, als hij massamisdaden tegen burgers van een ander land probeert te rechtvaardigen met een monsterlijke leugen.”