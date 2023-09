US OPEN. Tienersensatie Coco Gauff verplettert Jelena Ostapenko en is eerste halvefinaliste in New York

Thuisspeelster Coco Gauff (WTA 6) heeft dinsdag als eerste vrouw de halve finales op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, bereikt. De Letse Jelena Ostapenko (WTA 21) had geen verhaal in de kwartfinales en blies na 1 uur en 9 minuten de aftocht met 6-0 en 6-2.

De 19-jarige Gauff, die in de derde ronde de maat nam van Elise Mertens (WTA 32), neemt het bij de laatste vier op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 30) en de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 10), eerder dit jaar nog verliezend finaliste op Roland Garros.

De Amerikaanse bereikte vorig jaar de kwartfinales op de US Open. Ze won in augustus het WTA 500-toernooi in Washington en het WTA 1.000-toernooi in Cincinnati. De 26-jarige Ostapenko, winnares van Roland Garros in 2017, kegelde nog de Poolse titelverdedigster en nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit het toernooi.