Red Dragons boeken broodnodige zege in strijd om 1/8e finales op EK volleybal

De Belgische volleymannen hebben dinsdag hun vierde groepswedstrijd op het EK gewonnen. De Red Dragons (FIVB 24) versloegen Estland (FIVB 41) in het Italiaanse Ancona met 3-1 en behaalden zo een broodnodige zege in de strijd om een plaats in de achtste finales. De setstanden waren 25-18, 25-17, 12-25 en 25-19.

De Belgen begonnen hun EK vorige week met een kansloze 0-3 nederlaag in Bologna tegen regerend wereld- en Europees kampioen Italië (FIVB 3). Nadien volgde een 1-3 nederlaag in Perugia tegen Servië (FIVB 9), de Europese kampioen van 2019, en een zuur 2-3 verlies in Ancona tegen Duitsland (FIVB 12). De Belgen, met de Italiaan Emanuele Zanini als bondscoach, spelen hun laatste groepsmatch ook in Ancona, woensdag tegen Zwitserland (FIVB 38). Alle groepswedstrijden van de Belgen vinden in Italië plaats.

De vier beste landen van elke groep stoten door naar de achtste finales. De Red Dragons staan momenteel met vier punten op de vierde plaats, de hoogst haalbare voor België achter Italië, Servië en Duitsland die al zeker zijn van de volgende ronde. Estland (2 punten) speelde al zijn vijf pouleduels en is uitgeschakeld. Het duel tegen Zwitserland (1 punt uit 4 duels) wordt dus cruciaal.

Op het EK van 2021 werd België uitgeschakeld in de eerste ronde met slechts één overwinning in vijf duels. Het beste resultaat van de Red Dragons op een EK is een vierde plaats in 2017 in Polen.