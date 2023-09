3X3 Lions, al zeker van kwartfinale, verliezen tweede duel op EK van olympisch kampioen Letland

De tweede groepswedstrijd in poule D bracht na de simpele winst tegen Cyprus (FIBA 93) geen bevestiging voor de 3X3 Lions. Tegen olympisch kampioen Letland waren de Belgische mannen bijna de ganse wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Dennis “The Menace” Donkor zorgde na een 4-8 achterstand en een goed momentum voor een 11-9 Belgisch bonusje. Defensief waren de 3X3 Lions echter te statisch en van 12-14 en 13-19 ging het naar een verdiende 15-21 zege voor Letland.

Geen groepswinst voor Dennis Donkor, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Jonas Foerts. Wel een tweede stek in poule D en dus kwalificatie voor de kwartfinales. Die brengt donderdag wel een zware partij tegen het sterke Litouwen. Zij zijn na twee zeges met 21-13 tegen respectievelijk Duitsland (FIBA 12) en Tsjechië (FIBA 23) groepswinnaar in poule B.

“We gingen voor kwalificatie en groepswinst. Een stek in de laatste acht is gelukt, dat tweede objectief jammer genoeg niet. Nu goed rusten, trainen en met volle focus op zoek naar die stek in de halve finale. We beseffen dat het zwaar zal worden versus Litouwen, maar we gaan ervoor, ” aldus Dennis Donkor. De 3X3 Lions werden in 2023 op het WK in de Oostenrijkse hoofdstad uitgeschakeld in de 1/8ste finales. Op de European Games in het Poolse Krakau veroverden ze dit jaar de zilveren medaille. Het was de eerste medaille voor de Belgische 3X3 basketters. Op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 en op het WK in Antwerpen in 2022 werden ze telkens knap vierde.