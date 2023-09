Officieel: Wout van Aert en Lotte Kopecky gaan voor goud op EK wielrennen

De Belgische wielerbond heeft dinsdag de selecties voor het EK wielrennen bekendgemaakt. Dat gaat van 20 tot 24 september door in Drenthe. Bij de mannen valt zoals verwacht de naam van Wout van Aert op, bij de vrouwen is het uitkijken naar Lotte Kopecky.

Ook Greg Van Avermaet gaf te kennen gegeven dat hij graag afscheid zou willen nemen van de Belgische nationale ploeg met een laatste selectie alvorens een punt te zetten achter zijn carrière. Hij is er echter niet bij. Zijn dat wel naast Van Aert en De Lie: Jasper De Buyst, Tim Declercq, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Nathan Van Hooydonck. Van Aert en Lampaert rijden ook de tijdrit. Stan Dewulf, Bert Van Lerberghe en Florian Vermeersch zijn de reserves.

Om regerend wereldkampioene Kopecky ook aan de Europese titel in de wegrit te helpen, wordt gerekend op Fauve Bastiaenssen, Audrey De Keersmaeker Valerie Demey, Justine Ghekiere, Marieke Meert, Marion Norbert-Riberolle en Marthe Truyen. Sara Van de Vel werkt enkel de tijdrit af. Ze staat tevens op de reservelijst voor de wegrit, naast Mieke Dockx, Jesse Vandenbulcke en Julie Van de Velde.

De 29,5 kilometer lange tijdrit vindt op woensdag 20 september plaats, zowel voor de vrouwen als de mannen elite. De wegrit bij de vrouwen, 131,3 kilometer lang, is op zaterdag 23 september voorzien. Een dag later is het de beurt aan de mannen, na 199,8 kilometer is de nieuwe Europese kampioen bekend.

Vorig jaar kroonden de Nederlanders Fabio Jakobsen (mannen) en Lorena Wiebes (vrouwen) zich tot Europese kampioenen op de weg. Tim Merlier veroverde brons. De tijdritten waren een kolfje naar de hand van de Zwitsers Stefan Bissegger (mannen) en Marlen Reusser (vrouwen).

Zes Limburgers

Over de verschillende EK-selecties heen vinden we maar liefst zes Limburgers terug. Zo werd Sente Sentjens geselecteerd voor de tijdrit en de mixed team relay bij de junioren heren, Jarno Widar mag zich samen met Aless De Bock en Niels Driesen opmaken voor de wegrit bij de junioren. Fleur Moors is aangeduid voor de wegrit bij de dames junioren, net als Anna Vanderaerden, die ook de mixed team relay voor haar rekening neemt.

SELECTIES WEGRITTEN

Dames junioren Lore DE SCHEPPER Ella HEREMANS Fleur MOORS Emma SIEGERS Xaydée VAN SINAEY Anna VANDERAERDEN Reserves (in alfabetische volgorde): Dina BOELS – Hélène HESTERS – Luca VIERSTRAETE

Heren junioren Aless DE BOCK Milan DONIE Niels DRIESEN Kamiel EEMAN Jasper SCHOOFS Jarno WIDAR Reserves (in alfabetische volgorde): Cedric KEPPENS – Gauthier SERVRANCKX – Viktor SOENENS

Dames U23 Katrijn DE CLERCQ Julie DE WILDE Marthe GOOSSENS Febe JOORIS Jade LINTHOUDT Marith VANHOVE Reserves (in alfabetische volgorde): Esmée GIELKENS – Julie HENDRICKX – Fien MASURE

Heren U23 Jasper DEJAEGHER Siebe DEWEIRDT Gianluca POLLEFLIET Alec SEGAERT Warre VANGHELUWE Jelle VERMOOTE Reserves (in alfabetische volgorde): Thibaut BERNARD – Jelle HARTEEL – Robin ORINS

Dames elite Fauve BASTIAENSSEN Audrey DE KEERSMAEKER Valerie DEMEY Justine GHEKIERE Lotte KOPECKY Marieke MEERT Marion NORBERT-RIBEROLLE Marthe TRUYEN Reserves (in alfabetische volgorde): Mieke DOCKX – Jesse VANDENBULCKE – Sara VAN DE VEL – Julie VAN DE VELDE

Heren elite Jasper DE BUYST Tim DECLERCQ Arnaud DE LIE Yves LAMPAERT Jasper STUYVEN Edward THEUNS Wout VAN AERT Nathan VAN HOOYDONCK Reserves (in alfabetische volgorde): Stan DEWULF – Bert VAN LERBERGHE – Florian VERMEERSCH

SELECTIES TIJDRIJDEN

Dames junioren Xaydée VAN SINAEY Luca VIERSTRAETE Geen reserve.

Heren junioren Duarte MARIVOET SCHOLIERS Sente SENTJENS Lars VANDEN HEEDE Reserves (in alfabetische volgorde): Steffen DE SCHUYTENEER – Jasper SCHOOFS

Dames U23 Julie DE WILDE Febe JOORIS Geen reserve.

Heren U23 Alec SEGAERT Victor VERCOUILLIE Reserve: Thibaut BERNARD

Dames elite Lotte KOPECKY Sara VAN DE VEL Reserve: Julie VAN DE VELDE

Heren elite Yves LAMPAERT Wout VAN AERT Geen reserve.

MIXED TEAM RELAY

Junioren Heren: Duarte MARIVOET SCHOLIERS, Sente SENTJENS en Lars VANDEN HEEDE Reserve: Steffen DE SCHUYTENEER Dames: Emma SIEGERS, Anna VANDERAERDEN en Luca VIERSTRAETE Reserve: Dina BOELS