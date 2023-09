VOORBESCHOUWING VUELTA 2023 - Rit 11 (Lerma – La Laguna Negra). Aanloop van 150 km naar slotklim van 1ste categorie, nieuwe kans voor de vluchters?

Etappe 11 staat ongetwijfeld in het rood aangeduid bij heel wat renners die hun zinnen op ritwinst vanuit de ontsnapping gezet hebben. Het parcours loopt de hele dag eerder vlak, maar de aankomst ligt op de top van een klim van eerste categorie in La Laguna Negra. Nieuwe kans dus voor Kämna en co.

KORT

Start: 13u15

Aankomst: omstreeks 17u15

Afstand: 163,2 km

Het parcours

In deze rit duikt het peloton nooit onder 800 meter hoogte. Heel veel hindernissen zijn er niet onderweg. De wegen lopen hier en daar wel een beetje op en af, maar pas diep in de finale beslist de klim naar La Laguna Negra over winst in deze rit. Als je de aanloop erbij neemt, kan je het over 16 km klimmen hebben, maar dat brengt ook het stijgingspercentage terug naar gemiddeld 4 procent. Het echte klimwerk begint pas op 6,5 km van de top, vanaf daar spreken we van een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8 procent. De laatste 1,5 km is een stuk steiler en in de laatste 500 meter daalt de hellingsgraad niet onder de 11,2 procent. Een aankomst voor de explosievere klimmers dus.

Onze sterren

Met wat er deze week nog zit aan te komen, heeft het er alle schijn van dat de klassementsmannen deze etappe aan de vluchters gaan laten. Roglic en Evenepoel zouden van de bonificatieseconden aan de meet een doel kunnen maken, maar dat zou te veel energie van hun ploegmaats vergen om de ontsnapping van de dag teniet te doen. Met het oog op de zware etappes 13 en 14 lijkt geen enkele ploeg geneigd om met brandstof te gaan morsen. De ritwinnaar zoeken we met andere woorden best tussen de vrijbuiters op de deelnemerslijst.

Buitrago mocht dit jaar al eerder juichen in de Giro. — © REUTERS

Een tweede ritzege van Lennard Kämna behoort zeker tot de mogelijkheden. De Duitser is in vorm, alleen is de finish misschien net iets te explosief voor hem. Dan kijken we misschien nog net iets eerder in de richting van Santiago Buitrago. De jonge Colombiaan won dit jaar al de zware bergetappe in de Giro naar Tre Cime di Lavaredo. In het klassement verwachten we hem na de tijdrit wat verderop en dat zou hem een vrijgeleide kunnen opleveren.

Ook Romain Bardet is een beetje teruggeslagen in de stand en kondigde vooraf al aan voor ritzeges te gaan. Alleen liggen de zwaardere bergetappes misschien nog net iets meer binnen zijn mogelijkheden. Renners als Caruso, Storer, Rui Costa, Poole en waarom niet Bernal, zouden zich ook wel eens kunnen mengen in de strijd voor de vlucht van de dag. Ook Lotto-Dstny heeft met Kron en Van Eetvelt interessante pionnen om mee te spelen en kan iemand als De Gendt, Moniquet of Sepulveda meesturen ter ondersteuning.

Onze Sterren *** Santiago Buitrago ** Romain Bardet, Lennard Kämna *Rui Costa, Lennert Van Eetvelt en Michael Storer

Dit zijn de sleutelmomenten

Die zijn best eenvoudig te bepalen in deze rit: de aanvangsfase waarin er een hevige strijd zal losbarsten om in de vlucht van de dag te zitten en uiteindelijk de slotklim waar de strijd om ritwinst gevoerd zal worden. Mogelijk goochelen ook de klassementsmannen daar nog met seconden.

Dit moet u nog weten

*De tussensprint ligt in Vinuesa op zo’n 18 kilometer van de finish en daar liggen nog 6, 4 en 2 bonificatieseconden. Aan de finish wachten er 10, 6 en 4 bonusseconden.

* De Vuelta kwam in 2020 al aan op de slotklim naar La Laguna Negra en toen pakte Dan Martin er de ritwinst. Hij wist Roglic en Carapaz af te houden. Al was die rit een stuk zwaarder met meerdere beklimmingen vooraf en daarom minder geschikt voor de vroege vluchters.

*De start ligt in Lerma en daar zijn de weersvoorspellingen best gunstig. Het kwik zal rond de 30 graden Celsius schommelen en er blaast een verkoelende zuidenwind.