Na een pittige ochtendsessie op het trainingsveld, waar amper 10 van de 26 A-kernspelers present waren, trok Wouter Vrancken met zijn gezelschap op teambuilding bij Sparx in Hasselt. Benieuwd of nieuwe spits Andi Zeqiri daar even goed voor de dag kwam als tijdens de training. De Zwitserse nieuwkomer vond immers zowel met rechts als met links bijzonder vlot de weg naar de netten.