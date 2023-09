Kim Gevaert droomt van wereldrecords tijdens Memorial Van Damme: “Nieuwe atletiekpiste geeft bij elke pas meer energie terug”

De spitstechnologie zat al in de nieuwe generatie spikes die de atletiek veranderd heeft, maar nu ook in de nieuwe piste in het Koning Boudewijnstadion. En dus verwacht meetingdirecteur Kim Gevaert vrijdag tijdens de Memorial Van Damme “knaltijden”. Er zijn drie proeven waar ze droomt van een wereldrecord.

“Het was niet hoog tijd, maar al lang over tijd”, zegt Kim Gevaert over de vernieuwing van de atletiekpiste in het Koning Boudewijnstadion. En inderdaad, ze was tot op de draad versleten. De oude piste was voor atleten zelfs een reden geworden om niet te komen. De nieuwe piste is een troef. En dus is meetingdirecteur Gevaert een tevreden vrouw. “Ik ben net nog eens kijken”, vertelde ze dinsdagmiddag. “De piste ziet er goed uit. Ik kijk uit naar vrijdag.”

De nieuwe piste op de Heizel is dezelfde als die op het recente WK atletiek in Boedapest en die op de Spelen volgend jaar in Parijs. Het nieuwste van het nieuwste, en dat wil ook zeggen: met de nieuwste technologie erin verwerkt. “Daar zit tegenwoordig veel wetenschap achter”, weet ook Gevaert. “De structuren van de toplaag zijn in de loop der jaren helemaal veranderd. De nieuwe piste geeft een atleet bij elke stap meer energie terug.”

Dinsdagavond werd de piste officieel ingehuldigd met als eregast de Jamaicaan Asafa Powell, ex-wereldrecordhouder op de 100 meter en vijfvoudig winnaar van de Memorial Van Damme. “Heel mooi”, zei die toen hij de nieuwe piste te zien kreeg. Uit eigen ervaring weet Powell dat vooral de ligging van de bocht in Brussel ideaal is. “De bocht is iets ruimer dan elders, waardoor je er sneller door kan lopen”, legt hij uit.

6 miljoen euro

Naast de piste zijn ook alle zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernieuwd. Het oogt allemaal een stuk frisser. Totale kostenplaatje: 6 miljoen euro. “De nieuwe zitjes kunnen ook interessant zijn richting grote voetbalwedstrijden”, denkt Benoit Hellings, Brussels schepen van Sport. “Hier kunnen de Brusselse voetbalclubs desgewenst nog eens twee keer zo veel fans ontvangen als in het Lotto Park.”

De droom om ooit eens een EK of WK atletiek naar Brussel te halen, klinkt nu ook weer wat luider. “De leden van de lokale club, die al op de nieuwe piste gelopen hebben, zeggen dat ze al hun trainingsrecords verbeteren”, aldus Hellings. “Er wordt nog gewerkt aan een opwarmingspiste buiten het stadion, maar als die er ligt, zijn we klaar om een groot atletiekkampioenschap te ontvangen.”

Degene die tijdens de opening van de nieuwe piste nog het meest stond te glunderen, was Wilfried Meert. De bezieler van de Memorial Van Damme heeft er jarenlang voor geijverd. “Dit is veel beter dan het stadion dat er oorspronkelijk zou komen op Parking C, zonder atletiekpiste”, zegt hij. “Dat stadion had het einde van de Memorial betekend. Ik heb toen de hele politieke wereld gezien om dat te verhinderen. Stel je voor, weg Memorial.”

Straffe resultaten

Nieuwe piste en mooie weersvoorspellingen – vaak de remmende factor op de Memorial – maken dat de verwachtingen hooggespannen zijn voor vrijdag. “In combinatie met de nieuwe schoenen zou de nieuwe piste straffe resultaten moeten geven”, denkt Gevaert. “Ik verwacht knaltijden.”

Er zijn drie proeven waarin Gevaert droomt van een wereldrecord, in de eerste plaats op de ongebruikelijke 2.000 meter bij de mannen. “Daar heeft Jakob Ingebrigtsen expliciet een aanval op het wereldrecord beloofd”, klinkt het. Kans twee: polsstokspringen. “Mondo Duplantis heeft nooit letterlijk gezegd dat hij komt voor een wereldrecord, maar hij heeft de voorbije weken al twee pogingen gedaan en zat er niet veraf”, zegt de meetingdirecteur.

En dan is er nog de 200 meter bij de vrouwen. “Shericka Jackson is te gereserveerd om luidop over het wereldrecord te spreken, maar iedereen heeft gezien dat ze er op het WK vlakbij kwam”, aldus Gevaert. De Jamaicaanse liep in Boedapest 21.41 en naderde zo tot op zeven honderdsten van het onklopbaar geachte record van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner. De topvorm van Jackson zou wel eens vuurwerk kunnen geven op de nieuwe piste.