Twee jongemannen veroordeeld tot 18 en 24 maanden cel voor ripdeal in Halen

Een 19-jarige man uit Oud-Heverlee is dinsdag veroordeeld tot 18 maanden cel wegens zijn aandeel bij een afpersing. Een 22-jarige Amsterdammer uit Halen met een meer beladen strafblad is veroordeeld tot 24 maanden cel.

De feiten speelden zich op 21 mei af in Halen. De twee beklaagden begonnen naar eigen zeggen om 3.00 uur ‘s nachts naar een bokswedstrijd te kijken. Dat liep uit tot 7.00 uur ‘s ochtends, waarna ze gingen joggen aan een vijver. Daar kwamen ze het slachtoffer tegen. Er ontstond een discussie, waarbij het slachtoffer hen beledigde, klonk het in hun versie van de feiten. De 19-jarige beklaagde gaf toe dat hij in 2018 van het slachtoffer cannabis had gekocht, maar hield vol dat hij hem op de dag van de feiten toevallig was tegengekomen.

Volgens het 20-jarige slachtoffer en zijn vriendin ging het echter om een mislukte ripdeal. De openbare aanklager bestempelde de feiten als een afpersing, een bedreiging en verboden wapendracht. Het slachtoffer werd beroofd van zijn gsm, portefeuille en autosleutels. Ook de handtas van zijn vriendin werd gestolen. Eén beklaagde had een barbecuevork op zak, de andere een keukenmes, dat later bij een huiszoeking werd aangetroffen. In de struiken werd een partij van 600 gram cannabis gevonden, die het slachtoffer had weggegooid.

De 19-jarige beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe. Als minderjarige passeerde hij al zeven keer in de jeugdrechtbank en verbleef hij in de instellingen van Mol en Everberg. Zijn 22-jarige kompaan liep al vier correctionele veroordelingen op.

De verdediging probeerde de rechtbank duidelijk maken dat het slachtoffer geen onbesproken blad was. Op 25 mei 2023 werd hij toegetakeld tijdens een steekpartij in het appartement van zijn vriendin in Alken.

“De feiten zijn ernstig en maatschappelijk onaanvaardbaar. Ze tonen een gebrekkig norm- en waardenbesef aan. Wapenbezit leidt bovendien tot maatschappelijke onveiligheid. Het toekennen van een uitstel zou een onvoldoende krachtig maatschappelijk signaal zijn”, aldus de strafrechter, die beide mannen effectieve bestraffingen oplegde.