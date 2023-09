Roel Ceyssens kocht in augustus de leegstaande Elektrozaak Rinkes en bouwt het nu om tot café. — © gvb

Peer

De reclame van Miele hangt nog boven de deur, maar het bekende gebouw waar vroeger Elektro Rinkes gevestigd was, krijgt een nieuwe invulling. Cafébaas Roel Ceyssens is het pand op het marktplein in Peer volop aan het inrichten om zijn café er een nieuw onderkomen te geven.