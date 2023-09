Primoz Roglic schuift ploegmaat Kuss naar voor als kopman bij Jumbo-Visma na sterke tijdrit: “Hij is de man om voor te gaan”

Na het eerste tussenpunt was Primoz Roglic verrassend een seconde sneller dan Evenepoel. De Belgische kampioen draaide dat uiteindelijk nog om naar 19 seconden bonus op de Sloveen, maar daar kon die best mee leven. Voor de eindzege bombardeert hij intussen lachend Sepp Kuss tot kopman bij Jumbo-Visma.

Roglic lijkt nochtans de voornaamste tegenstander te worden voor Evenepoel om zijn Vueltazege van vorig jaar over te doen. Van alle gepatenteerde klassementsmannen, kwam de Sloveen op Evenepoel na het best voor de dag. “Ik heb veel afgezien”, sprak Roglic. “Het resultaat, daar kan ik wel blij mee zijn, zeker. Ik bedoel, het kon veel erger. Ik mag niet klagen. Remco is de wereldkampioen hè. Hij gaat altijd heel hard. Ik duwde goeie cijfers, mijn power was goed. Ik ben er vol voor gegaan.”

Olympisch kampioen Roglic zette de derde tijd neer. — © EPA-EFE

Bij Jumbo-Visma hebben ze Kuss nog altijd in pole position en nu dus ook Roglic die in het spoor van Evenepoel blijft. Vingegaard verloor meer terrein. Binnen de Nederlandse ploeg gaan ze ongetwijfeld verder met het uitspelen van hun drie troefkaarten voor eindwinst. De drievoudige Vueltawinnaar zelf, wijst naar zijn Amerikaanse ploegmaat. “Sepp staat er nog het best voor. Hij is de man om voor te gaan. Hij heeft het rood hè”, zei Roglic met een knipoog.

Voor het eerst niet ingehaald

Kuss verraste in de tijdrit met een 13de plek in de einduitslag, op een kleine anderhalve minuut van Ganna. Evenepoel hoopte minstens twee minuten op hem terug te nemen, maar de Amerikaan kon de schade beperken tot 1’13. “Het was eens iets anders”, zei Kuss. “Ik ben nooit eerder als laatste in een tijdrit gestart en voor het eerst heeft er ook niemand me ingehaald (lacht). Ik heb het simpel proberen houden en was verrassend ontspannen. Ik had niet echt een idee hoe ik het deed. Bij de tussenpunten zei Addy (Engels, ploegleider van Jumbo-Visma red.) alleen maar dat ik goed bezig was. Dus ik had niet echt een referentie.”

Kuss wist zijn rode trui al bij al makkelijk te behouden. — © Getty Images

Roglic schuift Kuss dus naar voor als de kopman voor het eindklassement binnen Jumbo-Visma, maar de Amerikaan temperde die verwachtingen enigszins. “1 minuut en 9 seconden op Evenepoel, dat is een mooie voorsprong, maar er zitten nog zoveel zware ritten en beklimmingen aan te komen waar je met de klap makkelijk een minuut kan verliezen. Er kan nog zoveel gebeuren.”