Indrukwekkende nieuwkomer, een pechvogel en talkshow die flink wegzakt: een eerste blik op de cijfers van het nieuwe televisieseizoen

Interview met de geschiedenis had maandag veel kijkers, terwijl Celebrity Masterchef fameus tegenviel. Ook in het weekend was VRT1 al ruim baas. Een eerste impressie van het nieuwe televisieseizoen.

Arnout Hauben had maandag meteen 809.941 live kijkers voor zijn ontmoeting met onze eerste koning. Nochtans was er flinke concurrentie en ook de warme temperaturen lieten vrezen voor weinig volk voor de buis. Maar dat viel best mee.

Blind Getrouwd (503.448) startte zelfs veel beter dan een jaar geleden. Pechvogel was Celebrity Masterchef (188.356) op Play4, maar dat is niet meer dan logisch als je programmaschema voor de rest nog bestaat uit herhalingen en zomervullers. De kookwedstrijd moest -bij manier van spreken- haast van nul een publiek verwerven.

Amai Zeg Wauw (481.956) kende een aardige start, maar niet meer dan voorgangers Van Gils&Gasten en Vandaag met Danira. Otto-Jan Ham deed het ietsje later op de avond beter dan Dat Eet Dan Gelukkig Zijn (173.056) op VTM. De meeste kijkers waren voor Thuis (965.812) dat evenwel lang niet altijd meer live het miljoen aantikt. Canvas zat met Terzake en De Afspraak rond de 200.000, maar zakte met Extra Time (128.217) flink weg.

Ook de cijfers van het afgelopen weekend zijn bekend. Ondanks zeer slechte recensies deed Boomer het goed. De reeks met Jan Van Looveren had live 638.451 kijkers, wat met uitgesteld kijken al opliep tot 745.846. De heruitzending op zondag had opnieuw meer dan 300.000 kijkers. De nieuwe quiz van Philippe Geubels heeft voorlopig al 882.330 kijkers gehaald, en De Twaalf (774.773) lijkt veel uitgestelde kijkers te lokken. Klopjacht zit inclusief uitgesteld kijken voorlopig op 355.961, First Dates op 312.652.