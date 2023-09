Remco Evenepoel houdt “dubbel” gevoel over aan Vuelta-tijdrit waarin hij tijd pakt op rivalen: “Ik had niet mijn beste dag”

Twintig seconden op Primoz Roglic, bijna een minuut op Juan Ayuso en meer dan een minuut op Jonas Vingegaard. Geen slecht resultaat dus voor de kopman van Soudal Quick-Step.

“Het is dubbel”, zegt Evenepoel in Valladolid. “Ik had niet mijn beste dag en na een minuut of tien kende ik een moeilijk moment. Daar heb ik mijn tijdrit verloren want daarna heb ik gelijke tred gehouden met Ganna en ben ik uitgelopen op de rest. Ik denk dat ik gewoon tevreden moet zijn. Het is ook al negen dagen hard koersen, terwijl Ganna zich min of meer kon sparen. Als hij op dezelfde manier had moeten koersen, had ik misschien kunnen winnen. Daar ga ik het echter niet op steken. Dit is een grote ronde hé, dan is een tijdrit helemaal anders. De ene start met meer vermoeidheid dan de anderen. Ik verlies nu 16 seconden op iemand die een patent heeft op dit soort tijdritten, dat is niet slecht. Zeker als ik niet mijn beste dag had.”

De wereldkampioen tegen de klok focuste in aanloop naar de Vuelta dan ook meer op het klimwerk. “Ik heb veel lange beklimmingen gedaan en minder op de tijdritfiets getraind”, klinkt het. “De Vuelta gaat niet op deze tijdrit aankomen. Ik voelde me vorig week elke dag beter worden, dus ik wil verder bouwen op mijn elan van vorig weekend. Ik heb al een overwinning op zak en twee tweede plaatsen. Dat is niet slecht. Het is geen leugen dat ik vandaag graag gewonnen had, maar daar moet je mee leren leven. Ganna was sterker en ik verlies hier het liefst van hem.”

Evenepoel blijft wel de beste kaarten van de favorieten in handen houden.

“Dat is goed hé”, lacht hij. “Ik heb een kleine halve minuut op Roglic nu, meer dan een minuut op Vingegaard. Dat is een mooie voorsprong. Ik ben ook een stuk dichter bij Kuss gekomen in het klassement. Hij reed wel echt een goede tijdrit, dus complimenten aan hem daarvoor. Ze hebben waarschijnlijk tegen hem gezegd voluit te gaan. Ze willen immers het spel met de drie leiders blijven spelen. Hij heeft het heel goed gedaan, ik was behoorlijk verrast toen ik zijn uitslag zag. Er komt echter nog veel op ons af. Het wordt nog spannend.”