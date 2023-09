Houthalen-Helchteren

Op de Weg naar Zwartberg heeft dinsdag rond 16.15 uur een kleine personenwagen vuur gevat. De bestuurder kon de auto nog op een trottoir parkeren en zichzelf in veiligheid brengen. Toen de brandweer arriveerde, stond de Citroën al in lichterlaaie. De auto brandde volledig uit. De oorzaak is vermoedelijk een technisch defect.