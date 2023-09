De schade in het klassement: Remco Evenepoel neemt afstand van Jumbo’s, Cian Uijtdebroeks verliest tijd in Vuelta

Ganna deed 27 minuten en 39 seconden over de 25,8 kilometer in en rond Valladolid. Daarmee was de Italiaanse kampioen 16 seconden sneller dan Evenepoel, die echter de beste van de klassementsmannen was.

De uitslag der favorieten:

Remco Evenepoel

Primoz Roglic +19”

Joao Almeida +33”

Aleksandr Vlasov +35”

Juan Ayuso +55”

Jonas Vingegaard +1’01”

Sepp Kuss +1’13”

Enric Mas +1’30”

Geraint Thomas +1’44”

Mikel Landa +2’05”

Lenny Martinez +2’13”

Cian Uijtdebroeks +2’19”

© AFP

Het klassement der favorieten:

Sepp Kuss -1’09”

Remco Evenepoel

Primoz Roglic +25”

Lenny Martinez +1’53”

Joao Almeida +1’07”

Jonas Vingegaard +1’13”

Juan Ayuso +1’16”

Enric Mas +1’41”

Aleksandr Vlasov +2’05”

Mikel Landa +2’12”

Cian Uijtdebroeks +5’07”

Geraint Thomas +12’56”