Geen winst in de tijdrit, wel tijdwinst voor Remco Evenepoel in de Vuelta: Filippo Ganna triomfeert, Jumbo-Visma verliest terrein

Op Pippo Ganna stond geen maat in de tijdrit in Valladolid. De Italiaan haalde zijn gram na het verloren WK en blies iedereen weg. Geen nieuwe ritzege dus voor Evenepoel, maar van alle klassementsmannen deed hij wel de beste zaak. Op Roglic nam hij 19 seconden, maar op alle andere concurrenten nam hij meer dan de verhoopte halve minuut. Sepp Kuss reed een beresterke tijdrit voor zijn doen en behield de leiderstrui. Jumbo-Visma beperkte zo enigszins de schade, al verloor Tourwinnaar Vingegaard uiteindelijk wel een minuut op Evenepoel.

Rood: Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

Groen: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Bollen: Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny)

Wit: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Hoe kwam de zege tot stand?

Europees kampioen tijdrijden Stefan Bissegger zette al vroeg in de tijdrit een snelle tijd neer. Hij dook als eerste onder de 29 minuten met een chrono van 28’58. De Zwitser mocht plaatsnemen in de hot seat, maar was zelf niet bijster tevreden met zijn prestatie. “Het ging niet goed, ik rij al een tijdje niet zo hard als ik kan. De benen waren niet goed”, sprak de Zwitser.

Dat Pippo Ganna zijn tijd van de tabellen zou rijden, stond dan al haast vast. De Italiaanse kampioen ging als een bezetene van start. Eén na één haalde hij renners die voor hem gestart waren in. Eerst de Fransman Jousseame, daarna Julien Bernard, ook de Spanjaard Nicolau en uiteindelijk ook de Eritreeër Ghebreigzabhier, die nochtans vier minuten eerder gestart was, moest eraan geloven. Ganna klokte af op 27’39 en haalde over de 25,8 km een gemiddelde snelheid van 56 km/u. Evenepoel wist dan al hoe hard hij moest gaan.

De tijd van Ganna werd eigenlijk nooit bedreigd, ook niet door de klassementsmannen. Roglic kwam aan het eerste tussenpunt na 12 km het best door. Hij moest maar 10 seconden toestaan op Ganna. Evenepoel had een seconde meer nodig. Vingegaard en Ayuso verloren daar een half minuutje op de Italiaan.

Evenepoel keerde die situatie wel nog om. Na het eerste tussenpunt ging hij versnellen en zette hij die ene seconde achterstand op Roglic om in tien tikken voorsprong. Aan de meet moest Evenepoel 16 seconden toestaan op Ganna, maar deed hij wel 19 seconden beter dan Ganna. Meteen na de finish liet Evenepoel “Niet top” als eerste quote noteren. Ondanks dat hij niet helemaal tevreden was met zijn prestatie, nam hij wel tijd op al zijn tegenstanders voor eindwinst. Zo tekent er zich in de rangschikking steeds meer een duel tussen Evenepoel en Roglic af met Kuss, Vingegaard, Almeida en Ayuso als challengers.

Kuss verbaasde uiteindelijk vriend en vijand door de 13de tijd neer te zetten op anderhalve minuut van Ganna. Meer dan voldoende om de rode leiderstrui te behouden.

Wat deden de Belgen?

Cian Uijtdebroeks liep zoals verwacht averij op. Hij moest 2’19 toestaan op Evenepoel en zakt zo wat weg in het klassement. Steff Cras verloor bijna drie minuten op Evenepoel. In de rangschikking staan de twee Belgen keurig naast mekaar. Uijtdebroeks 14de en Cras 15de.

Wat deden de favorieten?

Evenepoel vergrootte zijn voorsprong op al zijn concurrenten voor de eindzege. Roglic kreeg 19 seconden aangesmeerd. Almeida verloor 33 seconden, Vlasov 35 tikken, Ayuso 55 en Vingegaard kreeg 1’01 aan de broek van Evenepoel.

Verder nog iets dat u moet weten?

Doordat Ganna vroeg mocht starten, reden de renners voor en na hem met telkens een minuut tussen van het startpodium. Dat gaf hem de gelegenheid om vier renners in te halen en telkens wat voordeel te halen uit het moment dat hij in hun zog kon rijden. Voor de klassementsrenners lag er telkens twee minuten tussen de starttijden. Minder evident dus om renners bij te benen. Evenepoel liep alleen Landa in.