Vier jaar cel voor stiefgrootvader (55) die kleindochtertjes verkracht: “Gevaar voor de maatschappij”

Het was in maart van dit jaar dat de vader van de meisjes, die amper zes en zeven jaar oud zijn, doorhad dat er iets gebeurd was tussen zijn dochters en hun stiefgrootvader. Hij ging verhaal halen bij de 55-jarige man, die niet veel eerder naar Hasselt verhuisde en een relatie begonnen was met de grootmoeder van de slachtoffertjes. De man wilde hier een nieuw leven beginnen nadat hij in 2020 veroordeeld werd tot 15 maanden met uitstel voor de aanranding van zijn toenmalige partner.

Eenmaal oog in oog met de vijftiger, ontstond er een gevecht tussen de vader en de man. De vijftiger werd opgepakt en verklaarde dat hij het allemaal niet gewild heeft. Volgens hem was er bovendien enkel sprake van aanranding en niet van verkrachting. De betichte minimaliseerde de feiten en verklaarde dat hij enkel met zijn hand in het broekje van de meisjes was geweest. “Strelingen, geen penetratie”, hield hij vol. Ook zou het misbruik bij elk meisje maar eenmalig geweest zijn. De slachtoffertjes verklaarden tijdens een moeizaam audiovisueel verhoor echter wel dat het meerdere keren was gebeurd. “Ze zijn te jong om zoiets te verzinnen”, aldus de procureur.

Tijdens het onderzoek werd ook de laptop van de man uitgepluisd en botsten de inspecteurs op bedenkelijke zoekopdrachten zoals ‘Uncle with young girl’ en ‘Fifty year old with two girls’.

4 jaar cel

Het openbaar ministerie wees op de eerdere veroordeling die de man opliep. “De verdachte is een gevaar voor de maatschappij. Hij heeft zijn kans gehad. Er zit niets anders op dan hem een effectieve straf op te leggen”, concludeerde de aanklager.

De Hasseltse rechter oordeelde dat de man zich wel degelijk schuldig maakte aan de verkrachting en aanranding van de meisjes. In het vonnis verwijst de rechter onder andere naar de audiovisuele verhoren van de slachtoffertjes. Hij veroordeelde de man tot een effectieve celstraf van vier jaar en ontzette hem voor tien jaar uit zijn rechten. De kinderen krijgen elk een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro. De ouders en de grootmoeder krijgen elk een bedrag van 1.000 euro.