Peter Willems stapt op als CEO van OH Leuven

Verrassing bij OH Leuven: niet coach Marc Brys, maar CEO Peter Willems betaalt het gelag voor de slechte resultaten. Het is te zeggen, hij is zelf opgestapt. Willems kwam op 1 januari 2019 over van de UEFA, waar hij een topjob bekleedde. Oud-voorzitter Chris Vandebroeck wordt CEO ad interim.

De druk was de voorbije weken heel groot geworden nadat de OHL-fans op Union “Willems buiten” scandeerden. De CEO zei daarover zelf eerder dat de situatie moeilijk was voor hem, en zelfs dat zijn zoon er niet meer van kon slapen. Toen, en dan spreken we over twee weken geleden, genoot hij wel nog de volle steun van eigenaar King Power. Of de Thaise bazen hem vandaag naar de uitgang geduwd hebben, is nog niet duidelijk. Willems stapte recent ook al uit we raad van bestuur van de voetbalbond.