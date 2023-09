Steven Van Herreweghe struggelde met gemis van zijn kinderen na breuk: hoe ga je best om met co-ouderschap?

Programmamaker en presentator Steven Van Herreweghe (45) vertrouwt Dag Allemaal toe dat hij net na de breuk met zijn vrouw Katrien moeite had met het co-ouderschap. “Je hebt als ouder toch graag je kinderen in de buurt”, klinkt het. Hoe leef je met het gemis als je kroost maar parttime bij je is? Kan je dat ooit een plek geven? En hoe pak je dat co-ouderschap eigenlijk best aan? Gezinspedagoog Philippe Noens geeft advies.