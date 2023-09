WK BASKET. VS rekent vlot af met Italië voor plaats in halve finales

Team USA versloeg in de kwartfinales in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, Italië met 100-63. Bij de rust ging de VS al met 46-24 aan de leiding. Mikal Bridges was bij de Amerikanen goed voor 24 punten. De VS ontmoet vrijdag in de halve finales Duitsland of Letland, die elkaar woensdag bekampen in hun kwartfinale.

In de andere tabelhelft plaatste Servië zich eerder dinsdag als eerste voor de halve finales, na een zege tegen Litouwen (87-68). Servië neemt het vrijdag in de halve finales op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Canada en Slovenië. Die staat woensdag op de agenda.

Titelverdediger Spanje, dat het vorige WK in 2019 won, sneuvelde ditmaal in de groepsfase van de tweede ronde.