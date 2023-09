Genkse poetsvrouw (28) steelt 35.000 euro van bejaard koppel: 2 jaar cel met uitstel

Een ring uit een van de geldkoffertjes die in een afgesloten kast staken, bracht de diefstal van de 35.000 euro aan het licht. Het juweel lag op 11 augustus 2021 plots open en bloot op de bureautafel waardoor de 70-jarige man argwaan kreeg en de inhoud van de geldkoffertje checkte. Zo ontdekte hij al snel dat er enkele andere juwelen samen met 10.000 en 25.000 euro misten. Volgens de bejaarde bewoonster en haar vriend kon er voor de diefstal slechts in één richting gekeken worden: die van hun 28-jarige Genkse poetsvrouw.

Dure aankopen

Eerder had de poetshulp ook al aan haar klanten verteld dat ze financiële problemen had en vond dat ze niet genoeg betaald werd door haar werkgever. Uit onderzoek bleek dat de poetsvrouw in de periode van de diefstal amper 6 euro op haar bankrekening over had en tal van deurwaardersbrieven in de bus kreeg. Maar dat weerhield haar niet om zes nieuwe telefoontoestellen, twee DVD-schermen, kleding en speelgoed voor haar vijf kinderen te kopen.

De aankopen werden aangetoond door kassatickets die tijdens de huiszoeking werden teruggevonden. Volgens de aanklager is het duidelijk dat ze die aankopen deed met het gestolen cash geld, maar de Genkse verklaarde tijdens de behandeling van de zaak dat ze het cash geld van haar vriend kreeg, die in het zwart auto’s verhandelde en dus bovenop zijn uitkering zo wat geld bijverdiende.

Niet alleen voor de dure aankopen, maar ook voor haar vingerafdrukken op de koffertjes had ze een uitleg. “Die koffertjes zullen eens niet in de kast gelegen hebben, waardoor ik ze waarschijnlijk heb aangeraakt toen ik ze schoonmaakte”, sprak de vrouw.

2 jaar cel met uitstel

Haar advocaat probeerde de schuld nog in de schoenen van andere kennissen van het bejaard koppel te schuiven. “Denk maar aan de kapster, kinesist of thuisverpleegster. Die lopen soms toch ook eens alleen door het appartement, als ze naar het toilet gaan bijvoorbeeld. Zij komen daar al langer over de vloer, ze kennen de woning beter en hun vertrouwensband is groter. Als mijn cliënte afwist van het geld, dan wisten zij dat waarschijnlijk ook.”

De Tongerse rechter is toch overtuigd van de schuld van de huishoudhulp. Volgens hem is de uitleg over het zwart geld en de dure aankopen ongeloofwaardig. Ook de duidelijke aanwezigheid van de vingerafdrukken en de wijzigende verklaringen die de Genkse aflegde, wijzen volgens de rechtbank op haar schuld. Ze kreeg dinsdag een celstraf van twee jaar met uitstel en een geldboete van 1.600 euro waarvan de helft effectief. In totaal moet ze een schadevergoeding van ruim 51.000 euro ophoesten voor de gestolen juwelen en gelden.